La UEFA pide a Ucrania que cambie la camiseta "política" de la selección de fútbol

Interpelada por las quejas de Rusia, la UEFA impuso este jueves una modificación de la equipación de Ucrania un día antes de la inauguración de la Eurocopa de fútbol, considerando finalmente "política" la consigna "Gloria a nuestros héroes" denunciada por Moscú.

"Tras un análisis más profundo", este eslogan presente "en el interior del cuello" de la remera ucraniana es "claramente de naturaleza política" y "por tanto debe ser retirado (...) en vista de los partidos de competición de la UEFA", declaró el organismo a la AFP.

Foto de archivo: Un lema que dice "¡Gloria a Ucrania!" en la nueva camiseta de la selección nacional de Ucrania presentada el 6 de junio, antes de la Eurocopa 2020, se ve en una imagen publicada el 6 de junio de 2021 en la página de Facebook del jefe de la asociación de fútbol de Ucrania. via REUTERS - FACEBOOK@ ANDRII PAVELKO

"Sean héroes deportivos y tendrán gloria, es así y no con consignas nacionalistas como honrarán a la patria", reaccionó en Telegram Maria Zajarova, vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, aplaudiendo el requerimiento de la UEFA. "El deporte no es un campo de batalla, sino de competición, no es un terreno político", añadió.

Por contra, el organismo europeo validó la silueta de Ucrania que aparece en la camiseta, que incluye Crimea -anexionada por Moscú en 2014- así como territorios del Este, controlados por separatistas prorrusos, recordando que esta forma se correspondía con las fronteras del país reconocidas internacionalmente.

La UEFA también rechazó la protesta rusa por la consigna "Gloria a Ucrania", aprobada por la UEFA desde 2018 y que "puede ser considerada como una frase genérica y apolítica".

Pero el problema viene de su "combinación" con el eslogan "Gloria a nuestros héroes" añadido más recientemente al interior de la camiseta y que no había "sido tenido en cuenta" cuando el órgano validó la equipación ucraniana en diciembre de 2020, reconoció la UEFA.

Sin embargo, la fórmula doble "¡Gloria a Ucrania! ¡Gloria a los héroes!", que comenzó como un canto patriótico, se convirtió en un grito de adhesión durante el levantamiento popular prooccidental del Maidán, en 2014, que derrocó a un presidente apoyado por el Kremlin, Viktor Yanukovich.

Moscú asocia estas consignas a grupos nacionalistas de la Segunda Guerra Mundial que combatieron a los soviéticos y la Federación Rusa de Fútbol desarrolló sus argumentos el martes en una carta a la UEFA.

"Esta combinación específica de los dos eslóganes es considerada claramente de naturaleza política, con un significado histórico y militarista", dijo la UEFA pidiendo la retirada de la mención "Gloria a nuestros héroes".

Ucrania está encuadrada en la llave C y comenzará su camino en la Eurocopa el domingo ante Países Bajos, antes de chocar contra Macedonia del Norte y Austria. Rusia, de su lado, está en el grupo B con Bélgica, a quien se mide el sábado, Finlandia y Dinamarca.

Ucrania y Rusia no pueden enfrentarse antes de la ronda de cuartos de final.

