Arranca la Eurocopa 2021 en una Roma que vuelve a la vida

La Eurocopa 2021, primera competición internacional con público desde la pandemia de la Covid-19, comienza este viernes 11 de junio en Roma. La Ciudad Eterna, duramente golpeada como el resto del país por la crisis sanitaria, acoge el primer partido entre Italia y Turquía en el mítico Estadio Olímpico. Reportaje.

Del enviado especial de RFI en Roma, Farid Achache.

"¡Viniste por la Eurocopa! ¿Dónde conseguiste entradas?", pregunta el taxista en el aeropuerto de Roma. "Busqué por todas partes y no encontré nada. Tenía tantas ganas de que el estadio estuviera a tope, habría sido una fiesta hermosa", dice Massimo, un aficionado romano que parece un adolescente a pesar de tener más de 40 años, y es abonado del Estadio Olímpico desde hace más de 20 años.

Sólo 14.000 personas estarán en las gradas del estadio (un 25% de su capacidad), que está cerca del río Tíber y donde el AS Roma y el Lazio suelen reunir hasta 73.000 aficionados. Bajo la presión de la UEFA, que había amenazado a las ciudades anfitrionas con perder sus partidos si se jugaban sin público, Italia accedió a abrir sus puertas. Roma, a pesar de la sombra de la pandemia, quiere volver a hacer del fútbol una fiesta.

"Volver al estadio para ver a Italia, no podría haber soñado nada mejor"

Por el momento, los turistas siguen siendo escasos: una habitación de hotel se negocia tres veces más barata de lo habitual. Pero Roma vuelve a ser, desde hace unas semanas, la misma de antes, con sus visitantes, sus terrazas y sus museos reabiertos. La Ciudad Eterna comenzó su desconfinamiento a finales de abril y los turistas, que sostienen en gran medida la economía local, están regresando poco a poco.

Sylvain, de familia napolitana pero nacido en Estrasburgo, al este de Francia, hizo de este viaje un sueño. No le gusta la pizza en Roma –"comeré pasta"­– pero ya tenía su billete desde hace dos años. "¡Imposible que me pierda esto! Volver al estadio para ver a Italia, no podría haber soñado nada mejor", se exclama, exultante ante la idea de vivir el partido inaugural en su país de corazón. Un país que fue una de las primeras naciones europeas afectadas por la pandemia de coronavirus y que ha pagado un alto precio, con más de 125.000 muertos.

La Piazza del Popolo, su obelisco y su pantalla gigante

El mítico estadio romano –escenario de las finales de la Eurocopa de 1968 y 1980– no había visto un público tan numeroso desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. Los aficionados tendrán que presentar certificados de vacunación o de recuperación de Covid-19, o una prueba negativa de menos de 48 horas. Se espera que asistan miles de turcos, aunque algunos habrán optado por no viajar, ya que Turquía es uno de los países cuyos nacionales deben cumplir la cuarentena a su llegada a Italia.

Los que no hayan tenido la suerte de conseguir una entrada podrán dirigirse a la "Fan Zone" de la Piazza del Popolo y su obelisco. Allí, 1.000 personas que se hayan registrado en una página web podrán ver los 51 partidos en una pantalla gigante. Se necesitará llevar mascarilla. También habrá un escenario para acoger a los DJ entre los partidos, talleres de fútbol y puestos de venta. Pero la población sigue teniéndole mucho miedo al coronavirus, y le cuesta olvidar las horas más oscuras de la pandemia.

"Estamos empezando a divertirnos de nuevo"

"Estoy feliz. Después de todo lo que hemos pasado, estamos empezando a divertirnos de nuevo con el fútbol y muchas otras cosas. Ahora hay bares, restaurantes, cines y museos", se alegra una joven bajo su paraguas negro, mientras cae la noche sobre la ciudad fundada por Rómulo en el 753 a.C., en la región del Lacio, el corazón de Italia.

Roma, donde se pueden degustar los bucatini all'amatriciana, un plato de pasta típico de la gastronomía romana, sigue siendo el escenario más bello del cine italiano, el que hizo famosa la Fontana de Trevi en todo el mundo en La Dolce Vita, que ganó la Palma de Oro en Cannes en 1960.

"Esta Eurocopa es importante para nosotros porque Italia ha sido una gran nación futbolística. El fútbol es unidad, y una Eurocopa en toda Europa es un hermoso mensaje de unidad entre todos nuestros países", comenta un joven con los brazos tatuados, que verá la Eurocopa con "la familia".

Roma será el escenario de tres partidos de la fase de grupos y de un cuarto de final. Y en la capital italiana, la gente sueña con una final el 11 de julio en Londres.

