Wes Roach arranca en cabeza del torneo PGA Palmetto, venezolano Vegas sexto

Ridgeland (Estados Unidos) (AFP)

El golfista estadounidense Wes Roach tuvo el jueves un deslumbrante arranque del torneo PGA Palmetto Championship, colocándose a un golpe de distancia de un cuarteto con el número uno mundial, Dustin Johnson, y a dos del venezolano Jhonattan Vegas.

Roach, que persigue su primer título de PGA, sumó tres birdies y un eagle en los seis primeros hoyos de su ronda inicial en Ridgeland (Carolina del Sur).

El estadounidense, de 32 años, firmó una tarjeta de 64 golpes, siete bajo par, con un total de un eagle, seis birdies y un bogey.

El segundo lugar, con 65 golpes, lo comparten los estadounidenses Doc Redman, Dustin Johnson y Chesson Hadley y el sudafricano Erik van Rooyen.

Johnson, que se crió a media hora en auto del Congaree Golf Club (Ridgeland), espera aprovechar este torneo para darle la vuelta a una decepcionante temporada.

Desde que conquistó el Masters de Augusta de 2020 y el Open de Arabia Saudí en febrero, el número uno mundial no ha logrado terminar en el top-10 de ningún evento.

"En general, estoy muy contento con mi día, he jugado bien. Fue muy sólido, controlé bien la pelota, la puse en los lugares adecuados", se felicitó Johnson, que registró seis birdies sin bogeys.

En cambio, el primer recorrido de Jhonattan Vegas fue una montaña rusa con un eagle, seis birdies y tres bogeys.

El venezolano número 172 del ranking PGA, aspira a conquistar su cuarto trofeo de PGA y el primero desde el Canadian Open de 2017.

- Resultados de la primera ronda del torneo PGA Palmetto Championship (par-71):

64 - Wes Roach (USA)

65 - Doc Redman (USA), Dustin Johnson (USA), Chesson Hadley (USA), Erik van Rooyen (RSA)

66 - Jhonattan Vegas (VEN)

67 - Danny Lee (NZL), Vaughn Taylor (USA), Patrick Rodgers (USA), Kiradech Aphibarnrat (THA), Tain Lee (USA), Sam Ryder (USA), Nick Taylor (CAN), Harris English (USA), Chez Reavie (USA), An Byeong-hun (KOR), Richard S. Johnson (SWE), Roger Sloan (CAN)

68 - Tommy Fleetwood (ENG), Jonathan Byrd (USA), Kevin Chappell (USA), Hudson Swafford (USA), Josh Teater (USA), Will Gordon (USA), Wilco Neinaber (RSA), Bryson Nimmer (USA), Ian Poulter (ENG), Garrick Higgo (RSA), Chris Baker (USA), Hank Lebioda (USA)

