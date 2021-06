El nadador Josh Prenot, plata en Río-2016, se queda fuera de Tokio

Anuncios Lee mas

Omaha (United States) (AFP)

El nadador estadounidense Josh Prenot, medallista de plata en los 200 metros braza de los Juegos de Rio de Janeiro-2016, se quedó sin un boleto a Tokio-2020 este miércoles en las pruebas de clasificación olímpicas de Omaha (Nebraska).

Cuarto cabeza de serie en las preliminares, Prenot marcó el 17º mejor tiempo con 2 minutos y 13,42 segundos quedándose a las puertas de las semifinales.

Tras este duro revés, el nadador de 27 años anunció que se tomará un descanso del deporte.

"No voy a retirar mi nombre de la lista de antidopaje todavía, pero tampoco voy a correr durante el próximo año, como mínimo. Veremos si me olvido de lo mucho que lo odio actualmente y si lo acabo echando de menos en algún momento", escribió Prenot en Twitter.

"Lo siento por la gente que me ha apoyado y ha creído en mí", agradeció. "No es por falta de esfuerzo, pero está claro que no estoy cerca de mi mejor nivel y no lo he estado durante bastante tiempo".

La marca de Prenot fue superior por más de cinco segundos a su tiempo en Rio, donde conquistó la plata por detrás de Dmitriy Balandin, primer medallista de oro olímpico de natación de Kazajistán.

Siguiendo con la pujanza de los jóvenes en Omaha, Matt Fallon, de 18 años, lideró las semifinales de los 200m braza con un tiempo de 2:10,13.

© 2021 AFP