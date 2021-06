Bland y Henley defienden liderato de Abierto de golf de EEUU frente a favoritos

Anuncios Lee mas

La Jolla (Estados Unidos) (AFP)

Los veteranos Richard Bland y Russell Henley, sorprendentes colíderes del Abierto de golf de Estados Unidos, afrontaban el sábado la ronda más importante de sus carreras en Torrey Pines (San Diego) con varios favoritos como Jon Rahm siguiéndoles de cerca.

El tercer torneo de Grand Slam de la temporada arrancó su jornada del sábado con una improbable pareja en cabeza.

El inglés Richard Bland trata de convertirse en el campeón más veterano del Abierto a sus 48 años mientras el estadounidense Henley nunca ha estado entre los 10 mejores en sus 26 participaciones en torneos 'Major'.

Ambos jugadores, que comenzarán su tercera ronda a las 13H35 locales (20H35 GMT), encabezan la tabla con un acumulado de 137 golpes, cinco bajo par.

Tanto Henley, que no ha ganado un evento del circuito PGA estadounidense en cuatro años, como Bland no mostraron la tarde del viernes signos de nerviosismo por su posición, incluso teniendo a seis ganadores de Grand Slam a solo cinco golpes de distancia.

¿"Intimidante"? No lo sé. Nunca he jugado tan bien en un Abierto de Estados Unidos", manifestó Henley. "Me siento bien con mi juego. Nunca había estado en esta posición en un 'Major".

Bland ganó su primer título del circuito europeo en el British Masters apenas el mes pasado, después de 478 participaciones a lo largo de 25 años, convirtiéndose en el campeón más veterano del circuito.

Ubicado en el número 115 mundial, es la segunda vez que Bland supera el corte en un torneo grande. En su única participación en el Abierto, en Bethpage Black en 2009, no llegó al fin de semana.

Ahora, el inglés amenaza con convertirse en el ganador de mayor edad en la historia del Abierto, superando la marca de 45 años establecida por el estadounidense Hale Irwin en 1990.

- Rahm al ataque -

A solo un golpe de distancia de los líderes, los más cercanos perseguidores son el sudafricano Louis Oosthuizen, ganador del Abierto Británico en 2010, y el joven estadounidense Matthew Wolff, subcampeón del Abierto de Estados Unidos de 2020.

A sus 22 años, Wolff está de vuelta a la competición después de una pausa de dos meses para cuidar de su salud mental.

Además de Oosthuizen, el único otro golfista ganador de un Grand Slam que está bajo par es el estadounidense Bubba Watson, ganador de dos Masters de Augusta, que comparte el quinto puesto con el español Jon Rahm.

El número tres mundial no ha desplegado su mejor golf en Torrey Pines, donde aterrizó tras una semana de cuarentena por su positivo por coronavirus en el Memorial Tournament.

Sin embargo, el español llega al fin de semana en una buena posición para el asalto a su anhelado primer trofeo grande, que incluso podría devolverle al número uno mundial.

Rahm, de 26 años, se encuentra en tres bajo par y a solo dos golpes de distancia de la cabeza.

Aspirando todavía al título vienen por detrás el vigente campeón del Abierto, el estadounidense Bryson DeChambeau, y su compatriota Brooks Koepka, ganador del torneo en 2017 y 2018, ambos en par a cinco golpes de los líderes.

Entre los primeros en comenzar la jornada del sábado, el veterano Phil Mickelson no lograba recortar terreno y sumaba un bogey en sus primeros cinco hoyos.

El californiano, ganador más veterano de la historia de un Grand Slam con su triunfo en el Campeonato de la PGA, estaba con +3 en el puesto 43.

Salvo remontada histórica, Mickelson, de 51 años, se quedará sin alcanzar el único 'Major' que falta en su brillante palmarés.

