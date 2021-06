Las jóvenes Thomas y Mu brillan en el preolímpico de atletismo de EEUU

Anuncios Lee mas

Eugene (United States) (AFP)

La prometedora velocista Gabby Thomas marcó el jueves el tiempo más rápido del mundo este año en los 200 metros lisos femeninos en el preolímpico de Estados Unidos que se celebra en Eugene (Oregón) mientras Allyson Felix se clasificó a las semifinales.

Thomas, graduada en Harvard, se convirtió en la primera atleta en bajar de la barrera de los 22 segundos este año, con un tiempo de 21,98s en el Hayward Field.

La estadounidense, que ya había garantizado su plaza en los Juegos Olímpicos de Tokio tras su quinto puesto en los 100 metros lisos del sábado, advirtió que aún le quedaba mucho por hacer.

"No me esperaba ese tiempo, pero estoy contenta", dijo Thomas. "Es surrealista. Sé que he trabajado muy duro y que tengo un gran equipo a mi alrededor".

"Me sorprendió. He bajado el ritmo al final, creo que tengo más para dar", afirmó.

El tiempo de Thomas la perfila como gran favorita para la victoria en los 200 metros en Eugene, una tarea que se ha simplificado después de que la campeona de los 100 metros, Sha'Carri Richardson, se retirara de la prueba esta semana.

Mientras Thomas impresionó, la actuación de la veterana superestrella Allyson Felix fue menos convincente.

La seis veces medallista de oro olímpica fue tercera en su prueba con un tiempo de 22,56 segundos, que le sirvió para clasificarse para las semifinales del viernes.

Se espera que Felix, que ya tiene boleto para competir en sus quintos Juegos Olímpicos consecutivos, opte por competir en los 400 metros en Tokio, ya que el calendario dificulta correr ambas pruebas.

Otro prodigio emergente de Estados Unidos, Athing Mu, impresionó en las series de 800 metros.

La estudiante universitaria de 19 años, que el miércoles anunció que pasaba al profesionalismo tras firmar con Nike, se lució ganando su primera serie en 2 minutos y 0,69 segundos.

Mu, que ha pulverizado una serie de récords juveniles y universitarios este año, aspira a convertirse en la primera estadounidense en ganar un oro olímpico de 800 metros desde Madeline Manning en los Juegos de México 1968.

