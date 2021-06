"Todavía no estoy acabado", asegura Farah después de no lograr la clasificación olímpica

Anuncios Lee mas

Londres (AFP)

El británico Mo Farah, quien no podrá defender su corona olímpica en los 10.000 metros en Japón al no lograr la clasificación, aseguró este lunes que no se retira porque desea cerrar su carrera con mejores sensaciones.

"Siento que todavía no estoy acabado. Sé que puedo hacerlo y no terminaré así", declaró a la radio británica Talsksport.

El atleta de 38 años, doble medallista olímpico en 5.000 y 10.000 metros en Londres-2012 y Rio-2016, no competirá en Japón luego de desperdiciar su último intento de clasificación el viernes en Mánchester.

Un fracaso que admite que vivió como un "shock" después de dos Juegos Olímpicos heroicos.

"Los Juegos Olímpicos son una vez cada cuatro años y cuando se presenta la oportunidad hay que aprovecharla, pero esta es la realidad ahora, no voy. Estoy muy decepcionado", reconoció a Talksport.

Pero Mo Farah está convencido de no retirarse hasta que no viva otro momento "enorme" en su carrera.

"Obviamente, aunque nada es tan importante como los Juegos, quiero regresar y hacer algo grande".

"En este momento es difícil pero voy a continuar. Ustedes volverán a ver esta sonrisa", añadió.

