¡Histórico! el ecuatoriano Richard Carapaz en el podio del Tour

Por primera vez en la historia del Tour de Francia un ecuatoriano celebrará en los Campos Elíseos. Aunque faltan los últimos 108.4 km de la edición 2021, Carapaz aseguró su tercer lugar en la carrera ciclista más importante del mundo.

Ana María Ospina desde la ruta del Tour de France

En 2019 Richard Carapaz sorprendió gratamente al mundo de las bielas al imponerse en el Giro de Italia. “Es lo más grande que me ha podido suceder en mi carrera deportiva”, dijo ya vestido de rosa en lo más alto del podio en Milano, en ese entonces al servicio del Movistar Team.

El ecuatoriano se acostumbró a brillar en las tres Grandes Vueltas. En 2020 llegó al Ineos-Grenadiers y otro podio a su palmarés, fue subcampeón de la Vuelta a España. “la locomotora” como suelen llamarle, aceleró para subirse a un nuevo podio, al del Tour de Francia 2021. Si bien hubiera preferido hacerlo en el primer lugar, era imposible desplazar del liderato al esloveno Tadej Pogacar. El segundo lugar fue viable en algún momento pero el danés Jonas Vingergaard tuvo un mejor rendimiento en la contrarreloj del sábado. Así las cosas el tercer lugar de Carapaz será celebrado en los Campos Elíseos.

“En cualquier oportunidad que tuve siempre probé y no me voy con nada guardado. Me voy contento porque he dado pelea. Este tercer lugar es la recompensa y pienso que es maravilloso”, acentuó Richard Carapaz de 28 años, cinco de ellos como ciclista profesional.

El vigésimo ciclista en subir al podio de las tres Grandes Vueltas

Carapaz es el primer ecuatoriano en el podio del Tour de Francia, es el quinto latinoamericano en el Top 3, luego de que lo hicieran los colombianos Fabio Parra (3°, 1988), Nairo Quintana (2°, 2013 y 2015; 3°, 2016), Rigoberto Urán (2°, 2017) y Egan Bernal (1°, 2019).

