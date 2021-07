Palmarés del fútbol masculino olímpico antes de los Juegos de Tokio

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Brasil, campeón olímpico en sus Juegos de 2016, defenderá la medalla de oro del torneo de fútbol masculino de Tokio-2020, que se disputa del 22 de julio al 7 de agosto en Japón.

Hungría, que no logró clasificarse para la cita nipona, lidera el palmarés con tres preseas doradas, delante de Argentina, ganador de los oros en Atenas-2004 y Pekín-2008, así como los no clasificados Uruguay, Gran Bretaña y la ex Unión Soviética.

-- Palmarés del fútbol masculino

2016: Brasil

2012: México

2008: Argentina

2004: Argentina

2000: Camerún

1996: Nigeria

1992: España

1988: URSS

1984: Francia

1980: Checoslovaquia

1976: República Democrática Alemana

1972: Polonia

1968: Hungría

1964: Hungría

1960: Yugoslavia

1956: Unión Soviética

1952: Hungría

1948: Suecia

1936: Italia

1928: Uruguay

1924: Uruguay

1920: Bélgica

1912: Gran Bretaña

1908: Gran Bretaña

. Palmarés histórico

3 oros: Hungría

2: Argentina, Uruguay, Gran Bretaña, Unión Soviética

1: Bélgica, Italia, Suecia, Yugoslavia, Polonia, RD Alemana, Checoslovaquia, Francia, España, Nigeria, Camerún, México, Brasil

