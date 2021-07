Brasil-Alemania y México-Francia abren con todo el fútbol olímpico

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Brasil-Alemania, reedición de la final de Río-2016 ganada por los sudamericanos, y un explosivo México-Francia son los partidazos entre cuatro aspirantes al oro que acaparan la atención del estreno del torneo de fútbol masculino de Tokio-2020, el jueves.

Ese mismo día, Argentina, ganador del oro en Atenas-2004 y Pekín-2008, debuta frente a Australia, mientras que España, otro de los favoritos, mide fuerzas ante el campeón africano Egipto.

El torneo cuanta con cuatro grupos con cuatro selecciones. Los dos primeros avanzan a cuartos de final para luego disputar las semifinales y la gran final el 7 de agosto en Yokohama.

Los equipos cuentan con jugadores menores de 24 años (usualmente el programa olímpico permite Sub-23, pero como el torneo se postergó un año, permiten que los jugadores que habían sido convocados se mantengan en la plantilla), más la posibilidad de usar tres refuerzos mayores de ese límite.

Por el grupo D, el jueves en Yokohama, Brasil contará con el multicampeón Dani Alves, de 38 años, quien sueña como un niño ganar una presea de oro, título que le falta en su extenso palmarés. Pero su arranque no será sencillo frente a una Mannschaft que se quedó con la sangre en el ojo tras caer en los penales en la final del Maracaná de 2016 tras el 1-1.

En primer turno en esa sede, Costa de Marfil es favorito ante Arabia Saudita.

En la zona A, la afición aguarda con ganas el choque entre Francia y México, ganadores del oro en Los Ángeles-1984 y Londres-2012, respectivamente. Será un debut exigente para ambos, donde se espera un duelo de ‘viejos conocidos’ de Liga MX antes de la Ligue 1 gala entre el portero del América Memo Ochoa y el goleador francés de los Tigres André Pierre Gignac. "He jugado contra él con el Marsella y le metí el gol más bello de mi carrera en Ligue 1. Lo volví a enfrentar en México desde que está en el América y le he metido algunos más también. Ahora estamos en Tokio y espero que no haya excepciones", dijo Gignac.

A segunda hora en esa cancha salen al ruedo el anfitrión Japón y Sudáfrica, quien sufrirá la baja de dos elementos por haber dado positivo de covid-19.

- Ansiosos por debutar -

Por el grupo B, la ascendente Honduras, semifinalista en Rio-2016, arranca contra Rumania en Kashima, en el marco de un grupo muy parejo que tiene también en cartelera el choque Nueva Zelanda-Corea del Sur.

Por último, la llave C inicia las hostilidades con los egipcios desafiando a la temible España de Luis de la Fuente. La Roja quiere reverdecer los laureles logrados en Barcelona-1992 de la mano de un grupo bien reforzado con madridista como Marco Asensio y Dani Ceballos y una importante porción de jugadores que disputaron la Eurocopa-2020, como Unai Simón, Dani Olmo o Pedri, bajo las órdenes de Luis Enrique.

Más tarde, salen a la cancha los pibes de Argentina contra la máquina física australiana. Si bien los dirigidos por Fernando Batista llevan el favoritismo, la ausencia de refuerzos de renombre –solo el portero Jeremías Ledesma-- para destrabar partidos le puede jugar en contra. “Los chicos están con muchas ganas de debutar en un estadio tan lindo. Tenemos que manejar el partido y la pelota”, afirmó el DT tras reconocer el estadio mundialista de Sapporo.

-- Programa:

- Grupo A, en Tokio:

México-Francia

Japón-Sudáfrica

- Grupo B, en Kashima

Nueva Zelanda-Corea del Sur

Honduras-Rumania

- Grupo C, en Sapporo:

España-Egipto

Argentina-Australia

- Grupo D, en Yokohama:

Costa de Marfil-Arabia Saudita

Brasil-Alemania

