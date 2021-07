Primera medalla para Colombia : Luis Mosquera se cuelga la plata en pesas

Luis Mosquera dio este domingo a al país sudamericano su primera medalla en los Juegos de Tokio 2020, al ganar la plata en la categoría de los 67 kilos masculinos del levantamiento de pesas.

(con AFP)

Mosquera, de 26 años, fue superado por el chino Lijun Chen, plusmarquista mundial de la categoría, en el último intento de la competición, que tuvo un final muy emocionante.

Tras levantar 151 kg en arranque (igualando el récord olímpico), seis más que el Chino (4º con 145), Mosquera pensó que se había asegurado el oro al levantar 180 kg en el tercer intento, que fue validado por los jueces después de revisar las imágenes, ya que en un primer momento no se le dio por bueno, lo que provocó la reclamación de la delegación colombiana.

Eso obligó a Chen, que había levantado 175 kg en su primer intento, a poner 12 kg adicionales para acabar levantando 187 y sumar 332 kg, uno más que Mosquera. Con esa marca, Chen, de 28 años y originario de Chongqing (sudoeste de China), estableció un nuevo récord olímpico, aunque se quedó lejos de la plusmarca mundial (339).

El bronce fue para el italiano Mirko Zanni, con 322 (145 y 177), aprovechándose que el uzbeko Askhamjon Ergashev, otro de los favoritos a medalla, fracasó en su intento de levantar 184 kg en dos tiempos, por lo que se quedó en 312 kg en la puntuación final (6º).

Colombia abre su cuenta de metales en Tokio-2020, después de que conquistara ocho en Rio-2016, tres de oro, dos de plata y tres de bronce.

Mosquera ya ganó un bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro-2016, pero lo hizo por descalificación de un rival por dopaje, así que no se dio el gusto de estar en el podio. Ahora, con plata en Tokio, se quita esa espina. "Quería sentir la sensación del podio. La verdad que es algo que no tengo palabras", dijo en rueda de prensa. "No ha sido nada fácil. Todos entrenamos muy duro, tenemos luchas personales, pero Dios da bendiciones a sus guerreros", expresó. "Tuve dos cirugías en la rodilla derecha que casi me retiran del deporte. No tuve muy buenas competencias en 2019 y en 2020 llega la pandemia".

