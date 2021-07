Argentina pierde con Fiyi y luchará por bronce con Gran Bretaña en rugby 7 de Tokio-2020

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

La selección argentina de Rugby 7 perdió este miércoles en semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 con Fiyi por 26-14 y jugará por la medalla de bronce contra Gran Bretaña, que cayó ante Nueva Zelanda por 29-7.

Sireli Maqala logró rápidamente el primer try para Fiyi, que defiende su título logrado en Rio-2016, en un vacío Tokyo Stadium, con una temperatura de 33 grados y un 75% de humedad.

Pronto llegaría un segundo try fiyiano por medio de Meli Derenalagi ante un equipo argentino desarbolado, que contaba con dos bajas importantes, Matías Osadczuk, que se lesionó la rodilla izquierda el martes en la victoria épica contra Sudáfrica en cuartos (19-14), y Gastón Revol, expulsado contra los Springboks y castigado con cuatro partidos.

Con esos dos tries, Fiyi, que vio como Napolioni Bolaca fallaba una de las dos conversiones, se colocó con una ventaja tranquilizadora de 12-0.

Pero Argentina reaccionó con dos tries de Marcos Moneta, que ganó el oro en los Juegos Olímpicos Juveniles en 2018, el quinto en su cuenta en el torneo, e Ignacio Mendy.

#photo1

Las consiguientes conversiones de Santiago Mare sirvieron para que Los Pumas 7s dieran la vuelta al partido y llegaran con ventaja al descanso de 14-12.

Pero los oceánicos se asentaron en el segundo tiempo y acabaron ganando con los tries de Jiuta Wainiqolo y Semi Radradra, y las conversiones de Jerry Tuwai y Vilimoni Botitu.

- Nueva Zelanda, el otro finalista -

En la primera semifinal, los All Blacks 7s ganaron a Gran Bretaña por 29-7, con dos tries de su capitán Scott Curry y otros dos de Regan Ware y uno de Dylan Collier, mientras que el único try británico fue apoyado por Dan Norton.

Argentina, que dio la sorpresa en cuartos, tendrá contra Gran Bretaña la posibilidad de revancha, ya que fue el equipo que le eliminó en los Juegos de Rio de 2016 (5-0), camino a una final que su rival perdería contra Fiyi.

#photo2

"Trato de no trabajar con las revanchas. Ahora hace falta tranquilidad y recuperar a los soldados", afirmó el técnico de Los Pumas 7s, Santiago Gómez Cora, tras la derrota ante Fiyi, al micrófono de TyC.

La final entre Fiyi, que defiende el título ganado en Rio-2016, y Nueva Zelanda está programada a las 18h00 de Tokio (09h00 GMT), mientras que el duelo por el bronce entre Argentina y Gran Bretaña está fijado para las 17h30 locales (08h30 GMT).

Santiago Mare, autor de las dos conversiones argentinas contra Fiyi, cree que no hay que desaprovechar esta oportunidad de medalla.

"Llegamos como invitados pero nuestro objetivo era pelear por las medallas. Se nos fue la más linda que era la de oro, pero ahora podemos seguir soñando con el bronce. Hay que corregir errores y dar vuelta a la página de la derrota ante Fiyi", dijo Mare.

© 2021 AFP