Boxeadora colombiana Yeni Arias cae a las puertas de las medallas en Tokio-2020

Tokio (AFP)

La boxeadora colombiana Yeni Arias cayó el miércoles ante la filipina Nesthy Petecio en los cuartos de final del peso pluma (54-57 kg) de los Juegos de Tokio-2020 y se quedó a las puertas de una medalla.

En caso de victoria, Arias hubiera asegurado al menos una presea de bronce como semifinalista, la segunda medalla del boxeo femenino olímpico tras la de Ingrit Valencia en Rio-2016.

La púgil de Roldanillo (Valle del Cauca) fue superada por votación unánime (5-0) por Petecio, campeona mundial de peso pluma en 2019, en un intenso combate en la arena Kokugikan de Tokio.

"Sabíamos que era una rival fuerte, es una campeona mundial", dijo a la AFP Arias en la zona mixta. "Se sabía que era un combate apretado, para cualquiera de las dos, y este fue el resultado. Esta vez le tocó a ella".

Arias, de 30 años, llegaba con confianza al combate con el recuerdo de su triunfo ante Petecio en el Campeonato del Mundo de 2018, en el que terminó en el quinto lugar.

"La verdad es que cuando le gané, ella no me conocía y me peleó totalmente diferente esta vez", reconoció.

Con gran apoyo de su equipo, que resonaba en las gradas sin público de la arena Kokugikan, Arias desplegó su habitual boxeo ofensivo llegando a acorralar en varias ocasiones a su rival.

La filipina, en cambio, propuso un combate mucho más táctico en el que, aguardando paciente sus oportunidades, lanzó menos golpes pero más efectivos.

Los jueces dieron pronto una amplia ventaja a la campeona mundial y Arias trató de recortar terreno más por empuje que por técnica, provocando que el árbitro parara el combate en varias ocasiones.

En el último asalto, Petecio explotó las necesidades de la colombiana y sumó los puntos necesarios para asegurar tanto el triunfo como una medalla, como mínimo, de bronce.

- Primeras medallistas en boxeo -

Petecio conquistó de esta forma la primera medalla en boxeo de los Juegos de Tokio-2020.

El sábado, esta gran admiradora del ídolo filipino Manny Pacquiao buscará su primera final olímpica ante la italiana Irma Testa, que venció después en cuartos a la canadiense Caroline Veyre por decisión unánime (5-0).

Por su parte Arias se marcha de Tokio con una victoria en el primer combate del lunes ante la búlgara Stanimira Petrova por decisión dividida (3-2).

La púgil cafetera aseguró que se siente con fuerzas para pelear por una nueva participación olímpica.

"Con la ayuda de Dios sí vamos para adelante", afirmó.

Colombia se mantiene en el medallero de Tokio-2020 con la plata del domingo de Luis Mosquera en halterofilia (67 kg) pero tiene muchas esperanzas puestas todavía en el torneo pugilístico, en especial en sus medallistas de Rio-2016: Yuberjen Martínez (plata) y la propia Ingrit Valencia.

Otro de sus representantes, Ceiber Ávila, subirá también el miércoles al ring para disputar los octavos de final del peso pluma masculino (52-57 kg) ante Everisto Mulenga (Zambia).

