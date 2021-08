La ecuatoriana Neisi Dajomes hace historia con su oro en halterofilia

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

Neisi Dajomes se convirtió este domingo en la primera ecuatoriana en ganar una medalla olímpica al hacerse con el oro en halterofilia de 76 kg, mientras la mexicana Aremi Fuentes se colgó el bronce.

Dajomes levantó un total de 263 kg (118+145) imponiéndose a la estadounidense Katherine Nye, plata con un peso de 249 kg (111+138), mientras Fuentes levantó un total de 245 kg (108+137).

La haltera ecuatoriana, ganadora del bronce en el Mundial de 2019 en Pataya, se impuso con autoridad a sus rivales en sus segundos Juegos Olímpicos.

Dajomes, de 23 años, empezó levantando 111 kg en arrancada para ir subiendo hasta un mejor intento de 118 kg, que celebró con alegría.

La ecuatoriana se enfrentó después a la prueba de envión, donde partió de los 135 kg subiendo a 140 y 145 kg, hasta completar una actuación impecable sin un solo fallo.

"En arrancada ya había levantado ese peso (118) antes, pero en envión es la primera vez que he levantado 145 kg", afirmó la campeona ecuatoriana, que salió a competir con una colorida cinta en el pelo con los colores de su bandera.

"Llevo doce años levantando pesas y siempre he tratado de llevar algo que me destaque, que me identifique ya sea llevando algo en la cabeza, tener las uñas pintadas o llevar calcetines o zapatos de distinto color", afirmó Dajomes.

- 'No hay palabras' -

Dajomes logró imponerse a la estadounidense Nye, campeona del mundo en 71 kg en Pataya en 2019, que, tras finalizar por detrás de la ecuatoriana en arrancada, falló en su último intento de levantar 148 kg en envión.

La ecuatoriana se apunta así su primera medalla olímpica y la segunda en estos Juegos para su país, después de que su compatriota Richard Carapaz se colgara otro oro en la prueba de ciclismo en ruta.

Primera mujer en lograr una medalla olímpica para Ecuador se trata también de las cuarta presea lograda por este país en unos Juegos tras la medalla de Carapaz y las dos que había logrado el marchador Jefferson Pérez en Atlanta-1996 y Pekín-2008.

"Me siento muy feliz y muy orgullosa. Soy la primera mujer de Ecuador en lograr una medalla olímpica", aseguró la flamante campeona.

"¡No hay palabras! Gracias por esto @dajomesneisi. Nuestra primera mujer ecuatoriana con medalla olímpica. ¡Eres de oro, Neisi!", publicó el ministro de Deportes ecuatoriano Sebastián Palacios, en su cuenta oficial de Twitter.

Dajomes no ha podido cerrar de mejor manera unos Juegos Olímpicos que habían empezado representando a su país como abanderada en el desfile inaugural del pasado 23 de julio.

Con varios récords mundiales juveniles, Dajomes une esta medalla a un palmarés en el que también figuran, entre otros, dos oros en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y en los campeonatos panamericanos de Lima ese mismo año.

La ecuatoriana, segunda del mundo por detrás de la china Zhang Wangli, también posee los récords mundiales juveniles en arrancada con 117 kg, en envión con 142 kg y en total con 259 kg, que estableció en Ashgabat, en Turkmenistán en 2018.

© 2021 AFP