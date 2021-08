Nadal busca ritmo en Washington antes del US Open

Anuncios Lee mas

Washington (AFP)

Rafael Nadal regresa de un descanso por lesión en un pie de casi dos meses esta semana en el torneo de Washington, tratando de encontrar su mejor forma antes del US Open.

El zurdo español de 35 años, que comparte el récord masculino de 20 títulos de Grand Slam con Novak Djokovic y Roger Federer, debuta en la capital estadounidense el miércoles.

"Estoy emocionado", dijo Nadal el domingo. "Necesito encontrar de nuevo el nivel de tenis que necesito para ser competitivo. Espero poder encontrar eso en Washington. Sino, con suerte en las próximas semanas".

El número tres del mundo se saltó Wimbledon y los Juegos Olímpicos de Tokio después de tomarse tres semanas de descanso para recuperarse luego de perder ante Djokovic en una semifinal del Abierto de Francia.

"Mi cuerpo decidió por mí mismo. Si tuviera que elegir, nunca me perderé Wimbledon y los Juegos Olímpicos, pero no pude competir en estos eventos", dijo Nadal. "Tuve algunos problemas con mi pie. Tuve que dejar de jugar tenis durante 20 días. Luego comencé a practicar, media hora, luego un poco más. Pasé por todo el proceso.

"Cuando vi el calendario, vi a Washington como mi meta y aquí estoy. Perdiendo Wimbledon, creo que fue lo correcto. La decisión fue la correcta", dijo Nadal, que jugará por primera vez en la capital estadounidense.

Nadal, que busca en las canchas duras de Washington su 89° título en el circuito, ha pasado el último mes recuperando su estado físico, pero necesita partidos para estar a punto en el Abierto de Estados Unidos en Nueva York, que comienza el 30 de agosto,

"Estoy bastante bien", dijo Rafa sobre su estado físico. "He estado practicando bien en casa pero necesito algunas prácticas competitivas y jugar algunos sets. No sé cuánto tiempo me llevará recuperar todo. Estoy aquí para dar lo mejor de mí en cada momento".

- Entrenamientos de Nadal, populares -

Nadal, quien atrajo multitudes en el estadio principal para las sesiones de práctica de fin de semana, está feliz de jugar en un estadio estadounidense a plena capacidad por primera vez desde su triunfo en el Abierto de Estados Unidos de 2019.

"Estoy emocionado de volver a jugar en Estados Unidos después de más de un año sin jugar aquí, especialmente con un estadio lleno que no habíamos visto en tanto tiempo", dijo.

En su primer partido, Nadal se enfrentará el miércoles al comodín estadounidense Jack Sock o al japonés Yoshihito Nishioka y en cuartos de final podría jugar contra el séptimo sembrado, el británico Cameron Norrie.

