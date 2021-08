Ana Marcela Cunha ofrece nuevo oro a Brasil en natación en aguas abiertas

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

La brasileña Ana Marcela Cunha se convirtió este miércoles en campeona olímpica de natación en aguas abiertas en los Juegos de Tokio-2020, tras imponerse en una prueba en la que la holandesa Sharon van Rouwendaal, campeona en Rio-2016, se llevó la plata, y la australiana Kareena Lee se hizo con el bronce.

Cunha, nacida en Salvador de Bahía hace 29 años, terminó los 10 km con un tiempo de 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, en una carrera indecisa hasta el final, en la que las nadadoras debían recorrer en siete ocasiones un recorrido de 1,435 km.

En el debut olímpico de la prueba en Pekín-2008, conocida también como maratón acuático, la brasileña había terminado en la quinta posición, mientras que en Rio-2016 solo pudo ser décima.

"Esta medalla de oro representa mucho para mí", afirmó la brasileña en rueda de prensa. En 2008 no tuve ninguna posibilidad de ganar, en 2012 no me clasifiqué y en Rio no respondí en la carrera como mi entrenador y yo esperábamos", señaló la nadadora brasileña.

"Vinimos aquí con la intención de ganar esta medalla y hace unos diez días le dije a mi entrenador que llevarse el oro en esta carrera iba a ser muy difícil para mis rivales porque yo estaba muy motivada y preparada", añadió Cunha, que había ganado las pruebas de 5 km y de 25 km en las aguas abiertas de los Mundiales de 2019.

La brasileña Ana Marcela Cunha celebra su victoria en en aguas abiertas en los Juegos de Tokio-2020, el 4 de agosto de 2021 en la capital japonesa Attila KISBENEDEK AFP

- Calor tropical -

"Tenemos que ser fríos y tranquilos como son los europeos", añadió. "Somos latinos, somos calientes y emocionales, por lo que tenía que ser fría mentalmente en esta carrera y concentrada en que tenía que ganar. Sabía que estaba preparada para ello", concluyó.

Con una temperatura del agua de 29 grados a las 06h30 locales, cuando comenzó la carrera, la dificultad principal consistía en hacer frente a ese calor tropical en una carrera de resistencia.

La brasileña Ana Marcela Cunha remata la prueba de aguas abiertas en los Juegos de Tokio-2020, el 4 de agosto de 2021 en la capital japonesa Attila KISBENEDEK AFP

Puntos de avituallamiento fueron colocados en diferentes momentos de la prueba para evitar la deshidratación de las participantes, que bebían las botellas nadando de espaldas, antes de desprenderse de ellas.

La carrera masculina está programada el jueves por la mañana, en el mismo Odaiba Marine Park, en la bahía de Tokio.

Con el triunfo de Cunha, Brasil logró su cuarta medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, para un total de quince metales.

Junto a Cunha, ganaron el oro en Tokio el surfista Ítalo Ferreira, la gimnasta Rebeca Andrade y las regatistas de la clase 49er FX de vela, Marine Grael y Kehena Kunze.

A esos cuatro oros, se añaden tres platas y ocho bronces, para un total de quince medallas.

A esas hay que añadir otras preseas que tienen aseguradas, como el oro o la plata en fútbol masculino.

De este modo, Brasil está en camino de superar la marca de 19 medallas logradas hace cinco años en casa, en los Juegos de Rio-2016.

© 2021 AFP