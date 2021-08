La mexicana Agúndez queda cerca de sumar bronce olímpico en clavados

Anuncios Lee mas

Tokio (AFP)

La mexicana Gabriela Agúndez se quedó al pie del podio en la final de plataforma 10 m de clavados al acabar en la cuarta plaza, en una competición en la que la china Hongchan Quan conquistó el oro con tres saltos puntuados con 10.

De solo 14 años, Quan acabó con 446,20 puntos, después de obtener la puntuación perfecta en las rondas dos, cuatro y cinco, superando a su compatriota Yuxi Chen (15 años), con 425,40 puntos y el bronce fue para la australiana Melissa Wu, con un puntaje de 371,40.

"No me considero un prodigio. De hecho no soy muy brillante, no se me dan bien los estudios", reveló con timidez la nueva campeona, que pese a competir por primera vez fuera de su país "no estaba demasiado nerviosa".

Agúndez finalizó con 358,50 puntos y su compatriota Alejandra Orozco acabó en la sexta plaza, con 322,05 puntos.

Las dos mexicanas habían obtenido el bronce en saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros en estos Juegos de Tokio.

"Para mí son unos muy buenos primeros Juegos, con un bronce y un cuarto puesto, peleando de tú a tú con las mejores y me voy muy contenta y motivada para seguir trabajando y esforzándome en el futuro, sabiendo que tengo el nivel para pelear con las mejores", aseguró Agúndez a la AFP.

Agúndez había acabado en la 4ª plata la semifinal matutina y aspiraba a sumar una segunda medalla en estos Juegos, de bronce, ya que la pareja china era inalcanzable.

Las mexicanas comenzaron discretas la final, con la 6º (Orozco) y la 7ª (Agúndez) mejor puntuación tras la primera ronda, pero a medida que fue avanzando la competición siguieron ganando posiciones.

Sobre todo, Agúndez, quien tras la tercera ronda ya se colocó 4ª y sólo le separaban siete puntos del podio, que ocupaba provisionalmente Wu.

- Resultados prometedores -

Tras la quinta ronda, la clasificación estaba bastante clara: Hongchan Quan se iba a llevar el oro, Yuxi Chen la plata y el bronce se lo deberían jugar en el último salto entre Wu, Agúndez y la estadounidense Delaney Schnell.

Fue la australiana la que ejecutó mejor el último salto y se llevó el bronce.

A falta únicamente de la final masculina de plataforma 10 metros del próximo sábado, China se confirma como la gran potencia mundial de los clavados, con un total de 6 oros y 4 platas, dejando escapar únicamente el título en la prueba masculina de sincronizados en plataforma de 10 metros, que ganaron los británicos.

México, que se presentó en Tokio con una mezcla de veteranos y noveles, ha sumado ya un bronce y cuatro cuartos puestos, unos resultados prometedores para Agúndez: "Claro que hay futuro. A estos Juegos vinimos caras nuevas y lo hemos hecho muy bien. En México hay talento, somos una potencia y lo seguiremos porque trabajamos mucho en la alberca".

