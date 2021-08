Entre lágrimas Lionel Messi dice adiós al Barcelona

Anuncios Lee mas

Entre lágrimas y con la voz entrecortada, Leo Messi ofreció una conferencia de prensa para ofrecer detalles de su salida del Club Barcelona. La sala de prensa estuvo llena de periodistas, colegas del equipo del futbolista como Gerard Pique, Antoine Griezmann entre otros quienes no esperaron ver al jugador tremendamente acongojado.

Las primeras palabras del jugador fueron de agradecimiento a su club por esos 21 años entre formación y competiciones, “En este club pase muchas cosas hermosas, también malas que me hizo crecer, seguir mejorando y ser la persona que soy hoy. Di todo por este club, por esta camiseta desde el primer día que llegue hasta el último y la verdad que me voy más que conforme”.

😢 La emoción a flor de piel pic.twitter.com/GOVpOeBpoB — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 8, 2021

Messi remarcó que esta no era la forma que soñaba despedirse del club y del público que lo apoyo durante todos estos años. “Nunca imagine esta despedida porque no lo pensaba; me hubiese gustado hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ovación de ellos, un último cariño. Los extrañe mucho con este tiempo de pandemia, no podíamos jugar con público y extrañaba poder tenerlos cerca, el aliento, el festejar un gol con ellos”.

Extracto conferencia de prensa Leo Messi

El PSG es una opción

Una de las preguntas que no podían faltar en esta conferencia era si el Club francés PSG era el futuro del futbolista. Messi no descarto esta opción, pero dejo claro que aún no ha definido a donde ira: “Al día de hoy no tengo nada arreglado con nadie, es verdad cuando salió el comunicado tuve varios llamados, varios clubs que se interesaron. No tengo nada cerrado, pero sí que estamos hablando”.

Sobre las negociaciones fallidas para que el 10 del Barcelona siga en las filas, Messi también dejó claro que “hice todo lo posible para quedarme” y que, por temas de liga, deudas del club no puede cumplir su sueño de terminar su carrera con la camiseta del club. “La noticia de que no iba seguir me cayó con un baldazo de agua fría, es triste y duro, estamos tratando de asimilarlo como podemos […] Mi intención fue quedarme, no se pudo y ahora tengo que buscar mi camino y la idea de seguir compitiendo y ganando”.

Asimismo, se abordó el tema referido a la posibilidad de rebajar su fichaje como medida para seguir en Barca, “Había bajado a un 50% mi ficha, habíamos cerrado el contrato y después no se me pidió más nada. Es mentira de que me pidieron 30% más, fue lo que paso hicimos todo lo posible y no se pudo”.

Seguro en los próximos días sabremos cual será el club que reciba a Messi, pero lo cierto es que el jugador deja una gran huelle en el club Barcelona en donde empezó con tan solo 13 años, logró ofrecerles 35 títulos e hizo emocionar a la hinchada con 750 goles que mostraron toda su genialidad con la pelota.

