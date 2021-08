Leo Messi sueña con ganar la Liga de Campeones vistiendo la camiseta del PSG

Este miércoles Lionel Messi dio su primera rueda de prensa en el Parque de los Príncipes junto al presidente del París Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi. El argentino habló de su deseo de ganar la Liga de Campeones por quinta vez. En la cancha parisina llevará el número 30.

Anuncios Lee mas

Por Farid Achache.

Los aficionados del PSG tienen la mirada puesta en Messi. Lo ven como la clave para ganar la Orejona. Este miércoles 11 de agosto es un día histórico para el París Saint-Germain.

"Es un día histórico para el club y para el mundo del fútbol. Messi convierte el fútbol en algo mágico Si hace 10 años nos hubieran dicho que estaría aquí, no lo hubiéramos creído", dijo el presidente del club Nasser Al Khelaifi.

“Estoy feliz de estar acá, ilusionado”: escuche nuestro reportaje desde la conferencia de prensa de Messi

"Es difícil plantearse un cambio después de tanto tiempo en el Barça”, confesó Lionel Messi. “Estoy feliz de estar acá”. No ocultó su “sueño” de volver a levantar la prestigiosa Orejona. " "El PSG estuvo muy cerquita, teniendo un equipazo no lo pudo conseguir... Lo que hace falta (para ganarla) no lo sé. Hay que tener un grupo unido y fuerte. Sin conocerlo es lo que se ve de este vestuario, y luego tener un poquito de suerte", dijo “La Pulga”.

El delantero argentino está convencido de que está "en el lugar adecuado" Para volver a ganar la máxima competición del fútbol europeo.

Un nuevo trío delantero

Este verano, el PSG ha vuelto a reforzar su plantilla con Georginio Wijnaldum, pero también con Sergio Ramos y Gianluigi Donnarumma, tres jugadores que la temporada pasada fueron respectivamente los capitanes de Holanda, del Real Madrid y del AC Milan.

Si Kylian Mbappé se queda en el PSG, Messi formará con él y Neymar uno de los tríos de ataque más potentes de la historia. Un cuadro que recuerda el famoso “MSN”, conformado en el Barça por él, Luis Suárez y por supuesto Neymar.

“Tendré que hacer algunos preparativos”

Messi no debería debutar el próximo sábado en Ligue 1 contra Estrasburgo debido a su retraso en la preparación física. Podría ser titular sin embargo el 29 de agosto en Reims o en septiembre contra Clermont.

"Vengo de más de un mes parado y no sé, seguramente tendré que hacer una pretemporada solo y cuando esté preparado empezaré a jugar. Tengo muchas ganas, pero no sé la fecha. Dependerá de cómo vaya sintiéndome y lo que decida el cuerpo técnico", dijo el argentino de 34 años, que en rueda de prensa apareció bastante tranquilo.

Boletín de noticiasNoticias internacionales esenciales todas las mañanas Suscribo