A la espera del debut de Djokovic, Zverev se instala en segunda ronda del US Open

Nueva York (AFP)

El serbio Novak Djokovic iniciaba este martes el camino hacia la conquista del Grand Slam frente al juvenil danés Holger Rume en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, en el que el alemán Alexander Zverev dio una muestra de su estado de forma.

'Nole', ganador en 2021 del Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon, tiene a su alcance la conquista del Grand Slam en un año calendario por primera vez desde 1969 y para ello debe imponerse en un US Open en el que no están presentes los otros dos integrantes del Big Three, Rafael Nadal y Roger Federer.

"Sé la gran oportunidad que tengo frente a mí", dijo el serbio. "Estoy muy motivado para jugar mi mejor tenis. Estoy muy inspirado y motivado por eso".

Desde Rod Laver en 1969, ningún hombre ha logrado completar el Grand Slam y 'Nole' tiene la oportunidad de definitivamente grabar su nombre en la historia del tenis en este 2021.

Su primer rival este martes en el estadio Arthur Ashe, el principal del Centro Nacional Billie Jean King en Flushing Meadows, Nueva York, es el danés Rume, 145 del ranking y que llegó al cuadro principal del US Open desde la 'qualy'.

"No sé si tendré otra oportunidad de ganar el Grand Slam en un año calendario", agregó Djokovic. "Es una ocasión única", agregó el serbio que ganó los últimos que jugó por la primera ronda del Abierto estadounidense.

- Zverev, uno de los escollos -

Uno de los principales escollos que enfrentará Djokovic en su intento de hacer historia será el alemán Alexander Zverev, que este martes debutó con una fácil victoria sobre el estadounidense Sam Querrey (78 de la ATP).

Zverev, cuarto favorito y finalista el año pasado en Flushing Meadows, venció por 6-4, 7-5, 6-2 a Querrey en solo una hora y 40 minutos de juego.

El alemán llega al último Grand Slam del año en su mejor estado de forma, tras ganar en el último mes la medalla de oro en Tokio-2020, donde eliminó a Djokovic en semifinales, y el Masters 1000 de Cincinnati.

En otro partido de primera ronda de este martes, el estadounidense Ernesto Escobedo eliminó al uruguayo Pablo Cuevas sin problema alguno por 6-1, 6-3, 6-1 en una hora y 31 minutos.

El estadounidense, 178 del ranking mundial, se medirá en segunda ronda contra el ganador del partido entre el sudafricano Lloyd Harris (N.46) y el ruso Karen Khachanov, vigesimoquinto preclasificado.

- La australiana Barty a segunda ronda -

La número uno del ranking femenino, la australiana Ashleigh Barty, avanzó este martes a la segunda ronda al derrotar a la rusa Vera Zvonareva por 6-1, 7-6 (9/7).

Barty, campeona de Wimbledon, jugará en su próxima salida contra la ganadora del partido entre la francesa Clara Burel y la danesa Clara Tauson.

También debutó con victoria este martes la española Paula Badosa, que se impuso a la belga Alison Van Uytvanck por 6-4, 6-3.

Badosa ha ganado 27 partidos en sus últimos nueve torneos. Eso incluye el primer título de su carrera en Belgrado, con semifinales en Madrid y Charleston, además de los cuartos en París, los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y el WTA 1000 de Cincinnati.

© 2021 AFP