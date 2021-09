Muguruza pasa segunda ronda y enfrentará a Azarenka en Abierto de EEUU

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La hispano-venezolana Garbiñe Muguruza superó este miércoles en dos sets a la alemana Andrea Petkovic y disputará la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos ante la actual subcampeona, la bielorrusa Victoria Azarenka.

Muguruza, que persigue el tercer título de Grand Slam de su carrera, se impuso por primera vez a Petkovic por marcador de 6-4 y 6-2 en una hora y 29 minutos sobre la pista Louis Armstrong, techada por la lluvia caída en Nueva York.

"Estoy muy contenta de conseguir esta victoria. Estoy emocionada por estar en la tercera ronda. Es muy importante para mí", reconoció la española nacida en Caracas.

Muguruza intentará ahora superar su mejor resultado en Nueva York frente a Azarenka, ex número uno mundial, que venció por 6-3 y 7-6 (7/1) a la italiana Jasmine Paolini.

"Va a ser un partido muy difícil. Ella siempre juega muy bien aquí", dijo Muguruza sobre la bielorrusa, que ha perdido tres finales del US Open, la última de ellas en 2020 frente a la japonesa Naomi Osaka.

"Espero con muchas ganas este tipo de partidos. Ya he tenido dos partidos difíciles, y si tengo que jugar contra ella será otro", dijo la española sobre Azarenka, ganadora del Abierto de Australia de 2012 y 2013.

"Es una de las mejores jugadoras que hay", reconoció Muguruza a la bielorrusa, quien fue una de las grandes sensaciones de la pasada temporada al volver a una final de Grand Slam tras siete años de ausencia.

- Victoria sobre una amiga -

Actual número 10 del ranking de la WTA, Muguruza protagonizó una sólida actuación el miércoles sobre la pista Louis Armstrong batiendo a una rival que, además de ser una de sus mejores amigas en el circuito, le había ganado sus tres enfrentamientos previos.

"Fue un partido extraño. Andrea y yo hemos pasado tantas horas juntas en la cancha entrenando. Nos conocemos mucho y es una de las personas más agradables del circuito", describió.

"En algún momento fue difícil jugar porque somos grandes amigas, pero estoy muy contenta con mi nivel. Creo que jugué un partido muy sólido de principio a fin", se felicitó.

Muguruza se adelantó 3-0 en cada uno de los dos sets y, aunque Petkovic llegó a acercarse 4-2 en el segundo, la española le rompió entonces el servicio y certificó el triunfo con su saque.

La española, de 27 años, mejoró sus prestaciones respecto a su debut del lunes ante la croata Donna Vekic, a quien venció en dos apretados sets 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5).

"Desde la primera ronda está siendo tan difícil que estoy lista. Me siento bien físicamente. Siento que hoy he jugado mejor que el primer día. Mi objetivo es recuperar esta energía tanto como pueda para el próximo" partido, afirmó Muguruza.

Tras años de frustraciones en Nueva York, la española aseguró que ahora enfrenta con otra actitud este torneo de pista dura, una superficie a la que en ocasiones le cuesta adaptarse.

"Siempre tiene un efecto cuando vas a un lugar y por la razón que sea no te sientes cómodo en él, pero me he demostrado muchas veces que aunque algunos torneos no hayan ido bien al principio, puedes llegar un año y jugar bien y finalmente romper ese muro", explicó.

