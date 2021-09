Español Alcaraz se retira y Auger-Aliassime avanza a semis del Abierto

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El tenista español Carlos Alcaraz, de 18 años, abandonó el martes el partido de cuartos de final del Abierto de Estados Unidos ante el canadiense Félix Auger-Aliassime, que disputará las semifinales ante el ruso Daniil Medvedev.

Auger-Aliassime, primer canadiense en clasificar a unas semifinales del US Open, iba adelante en el marcador por 6-3 y 3-1 cuando Alcaraz comunicó que se retiraba del partido con problemas físicos.

"No supe que pasaba algo hasta que llamó al fisio. No sé qué pasó pero es desafortunado. No lo vi venir. Es un gran jugador", dijo Auger-Aliassime al término del partido.

Alcaraz era una de las grandes sensaciones del torneo desde que derrotó en tercera ronda al griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado, y luego se convirtió en el tenista más joven en los cuartos del Abierto en la era Open (1968).

