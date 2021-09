La eclosión de Alcaraz en el Abierto acaba con retirada ante Auger-Aliassime

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

El tenista español Carlos Alcaraz, una de las grandes revelaciones del Abierto de Estados Unidos, abandonó el martes por problemas físicos el partido de cuartos de final ante el canadiense Félix Auger-Aliassime.

A sus 18 años, Alcaraz había ilusionado a su país y atraído todos los focos al convertirse en el tenista masculino más joven en disputar unos cuartos de final del Abierto en la era Open (1968).

En un duelo con récords de precocidad, Auger-Aliassime dominaba el partido por un claro 6-3 y 3-1 cuando Alcaraz comunicó que se retiraba del partido con una hora y ocho minutos jugados.

El pupilo del exjugador Juan Carlos Ferrero había recibido atención médica en la pierna derecha y durante el juego se le observó sin la chispa física con la que había logrado la hazaña de batir al griego Stefanos Tsitsipas, tercer sembrado.

El español caminó hacia la red tras perder un punto y, tras saludar a su rival, agarró su mochila y se marchó de la pista mientras aplaudía al público de Flushing Meadows, que le había tomado como uno de sus favoritos desde su espectacular triunfo ante Tsitsipas.

"No supe que pasaba algo hasta que llamó al fisio. No sé qué pasó pero es desafortunado. No lo vi venir. Es un gran jugador", dijo Auger-Aliassime.

"No se si fue algo de los partidos anteriores o sucedió en el primer set. Pero fue definitivamente una sorpresa", afirmó.

Alcaraz, cuya fulgurante irrupción en Nueva York le brindó la etiqueta de "Nuevo Nadal", llegaba al choque con más de tres horas de juego en las piernas que su rival.

"He seguido su carrera y nunca le he visto rendirse. Es un luchador, me siento mal por él (...) Es un gran jugador y tiene un gran futuro por delante", afirmó.

- Primer canadiense en semis -

El canadiense contó con la presencia en la grada de Toni Nadal, el tío y ex entrenador de Rafa Nadal que ahora forma parte de su equipo técnico.

Decimoquinto del ranking de la ATP, Auger-Aliassime será el primer canadiense en disputar las semifinales del US Open, y lo hará frente a un temible rival, el ruso Daniil Medvedev, segundo sembrado.

Alcaraz, número 55 de la ATP, saltó a la pista Arthur Ashe con la oportunidad de convertirse en el semifinalista más joven de un Grand Slam desde Michael Chang en 1989.

El español había dado sobradas muestras de resistir a la presión en el choque ante Tsitsipas y en los octavos ante el alemán, Gojowczyk, otra batalla a cinco sets.

Ante Auger-Aliassime, sin embargo, se mostró menos afilado y preciso y en el quinto juego ya sufrió la primera ruptura de servicio.

El canadiense resistió a tres bolas de quiebre en el octavo juego y se hizo con el primer set apoyándose en su servicio, con hasta seis puntos de saque.

Auger-Aliassime no quitó el pie del acelerador y volvió a quebrar a Alcaraz en el primer juego. El español daba cada vez más muestras de cansancio hasta que reclamó la atención médica y se despidió de Auger-Aliassime, convertido en el primer semifinalista masculino de Grand Slam nacido este siglo.

