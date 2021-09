Angers empata en Brest y deja escaparse al líder París SG

Anuncios Lee mas

París (AFP)

El Angers, segundo clasificado, no pasó del empate 1-1 en su visita a un equipo de la zona baja, el Brest (18º), este domingo en la 5ª jornada de la Ligue 1 francesa, donde el líder París Saint-Germain sale reforzado y aumenta su ventaja en cabeza.

El PSG había goleado 4-0 el sábado en casa al Clermont (6º), pese a dar descanso a Lionel Messi y Neymar. Ander Herrera por partida doble, Kylian Mbappé e Idrissa Gueye lograron los goles del equipo de París, en un partido cómodo ante un equipo recién ascendido.

Antes de esta jornada, el equipo de la capital tenía 2 puntos de ventaja sobre el segundo y terminará el fin de semana con un margen de 4 unidades sobre el Angers, que continúa ocupando esa posición.

En su partido de este domingo en Bretaña, el Angers empezó por debajo en el marcador, cuando el Brest se adelantó en el 62 con un penal marcado por Romain Faivre. Solo pudo empatar en el 78, con otra pena máxima, transformada por Thomas Mangani.

El Angers suma ahora 11 puntos, a cuatro del pleno de 15 puntos que tiene el París SG, el único equipo que cuenta por victorias sus partidos en este arranque de temporada.

"Recibimos un gol, pero fuimos capaces de igualar después, siendo sólidos. Fuimos capaces de mantener la cabeza fría, no entrar en pánico y marcar. Eso son buenas señales. Cuando no puedes ganar, debes saber no perder", se conformó el técnico del Angers, Gérald Baticle.

El Marsella, tercero con 10 puntos, ganó 2-0 el sábado en Mónaco (16º, 4 puntos) y tiene un partido disputado menos, por lo que es otro de los grandes beneficiados del fin de semana en la zona alta.

- El Burdeos, colista -

Este domingo, el Lens (5º, 9 puntos) logró uno de los resultados más destacados con su victoria 3 a 2 en el terreno del Burdeos, sorprendente colista, con apenas 2 puntos y todavía sin ganar.

El Lens se adelantó en la primera parte con goles de Gael Kakuta (39) y del argentino Facundo Medina (43), pero los bordeleses igualaron después por medio del portugués Ricardo Mangas (60) y del camerunés Jean Onana (88). Cuando todo parecía conducir a un reparto de puntos, el equipo del norte se impuso en el 90+6, con un penal que anotó Florian Sotoca.

"Hay mucha ansiedad y preocupación, pero tenemos que responder con agresividad y actitud", valoró el entrenador del Burdeos, Vladimir Petkovic, sobre cuál debe ser la fórmula para salir del pozo.

En el resto de partidos del domingo, Niza (4º), Montpellier (8º), Reims (9º) y Troyes (15º) ganaron por el mismo resultado, 2 a 0, a Nantes (15º), Saint-Etienne (19º), Rennes (11º) y Metz (17º), respectivamente.

El Niza, que tiene además un partido disputado menos, escaló hasta la cuarta plaza y suma 9 puntos. Con tres triunfos y un empate en cuatro encuentros disputados debería sumar 10 unidades, pero esta semana fue penalizado con un punto menos por los incidentes que obligaron a interrumpir el pasado mes el partido que se disputaba en su estadio ante el Marsella.

El danés Kasper Dolberg (minuto 75) y Amine Gouiri (80) firmaron los goles del Niza en su visita a Nantes, ya en la recta final.

Este domingo se disputa otro partido, en el que el Lyon (10º) recibe en su estadio de Décines-Charpieu al Estrasburgo (13º).

-- Resultados de la 5ª jornada de la Ligue 1:

- Viernes:

Lorient - Lille 2 - 1

- Sábado:

París SG - Clermont-Ferrand 4 - 0

Mónaco - Marsella 0 - 2

- Domingo:

Montpellier - Saint Etienne 2 - 0

Brest - Angers 1 - 1

Metz - Troyes 0 - 2

Burdeos - Lens 2 - 3

Rennes - Reims 0 - 2

Nantes - Niza 0 - 2

(18h45 GMT) Lyon - Estrasburgo

