"Puede haber una mejor Yulimar Rojas cada día", dice la reina del atletismo

Anuncios Lee mas

Caracas (AFP)

Yulimar Rojas disfruta un 2021 "perfecto": oro olímpico del salto triple, récord mundial y el trofeo de la Liga de Diamante, pero está convencida de ir más allá y lanza este miércoles, en entrevista con la AFP, un aviso: su "mejor versión" aún está por llegar.

"Mi mejor versión siempre, cada año, se renueva (...). Puede haber una mejor Yulimar Rojas cada día", comenta la atleta, quien cumplirá 26 años el mes próximo, un día después de llegar a su natal Venezuela.

Rojas se colgó el 1 de agosto la medalla de oro en los reprogramados Juegos Olímpicos de Tokio-2020 con récord mundial de 15.67 metros, dejando muy atrás la plusmarca previa de 15.50 impuesta por la ucraniana Inessa Kravets en 1995. El jueves pasado, la morena de 1.92 metros de estatura y contagiosa sonrisa completó su fantástico año con el título de la Liga de Diamante, en Zúrich, con un registro de 15.48 metros.

-Oro en Tokio-2020 tras la plata de Río de Janeiro-2016, récord mundial y la primera Liga de Diamante. ¿Estamos viendo a la mejor Yulimar Rojas?

-"Ha sido un año perfecto, un año súper cargado de éxitos, pero pienso que mi mejor versión siempre, cada año, se renueva. Trato de ser mejor cada día, ser mejor atleta, mejor persona. Siempre hay un día más para ser mejor, autoevaluarse y mejorar en todos los aspectos. Puede haber una mejor Yulimar Rojas cada día. Estoy procesando eso para que los próximos años sean aún mejores".

-Trazaste, públicamente, la meta de convertirte en la primera mujer que alcanza los 16 metros. ¿Qué falta para llegar a ese hito?

-"Lo primero es tenerlo aquí presente en mi mente (apunta su sien) y quererlo con el corazón, soñarlo, vivirlo, para que esté más cerca y, claro, tener la mejor preparación, corregir algunos detalles técnicos (...), porque la fuerza, la potencia, la velocidad están".

-¿Qué detalles?

-"El segundo salto, el paso, poder mejorar el paso, poder aguantarlo hasta los metros que queremos para que el último salto nos catapulte hasta los 16 metros. No es fácil, porque se necesita tiempo, entrenamiento, y es algo que se logra en su momento, poco a poco. Yo no estoy apurada (...). No es (lo hecho hasta el momento) todo lo que puedo entregar, sé que puedo dar mas mucho más, así que me mantengo feliz, enfocada, pensando que los 16 metros van a

estar cerca".-Cuatro de las cinco mejores marcas de la historia del salto triple femenino tienen tu nombre. La muchacha de Pozuelos (barrio humilde en el que creció en la ciudad costera de Puerto La Cruz, este de Venezuela) convertida en la mejor de su disciplina. ¿Cómo vivir eso?

La medallista de bronce española Ana Peleteiro (izq.) Y la medallista de oro venezolana Yulimar Rojas celebran en la pista luego de la final de triple salto femenino durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el Estadio Olímpico de Tokio el 1 de agosto de 2021. Christian Petersen POOL/AFP/Archivos

-"Lo que he querido lograr, lo he conseguido. Me siento una atleta que lo ha dado todo. No me siento la mejor, porque siempre puede salir alguien que puede dar la pelea. Solo siento que he cumplido, aunque ahora puedo decir que mi nombre está entre las mejores saltadoras de la historia, por no decir la mejor. Nada... esa marca (de 16 metros) sé que se va a ir".

-Desde que llegaste al Barcelona (en 2016) se decía que eras la Messi de la sección de atletismo del Barça. Con Messi en el París Saint-Germain, ¿hace falta ahora una Yulimar Rojas en el equipo de fútbol?

"Me lo han dicho varias veces (ríe). Ya no está Messi, pero tenemos a una Yulimar Rojas. Estoy muy feliz de que el Barcelona esté en mi vida, en mi camino, y ahora a seguir dejando cosas positivas".

© 2021 AFP