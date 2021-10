Rafael Cabrera gana en el desempate el Open de España de golf

El español Rafael Cabrera sucede en el palmarés del torneo al número uno del mundo Jon Rahm, que tras la mala jornada del sábado no pudo remontar este domingo

Madrid (AFP)

El español Rafael Cabrera ganó este domingo el Open de España de Golf, imponiéndose en el desempate a su compatriota Adri Arnaus en el club de Campo Villa de Madrid de la capital española.

El golfista vasco empezó la jornada del domingo a seis golpes del líder y la postre ganador, Rafa Cabrera, pero un 'bogey' en el segundo hoyo y otro en el séptimo acabaron con su intento de remontada.

"Mis expectativas y de muchas personas eran de ganar pero no ha sido mi año aquí", afirmó Rahm, quien se declaró "frustrado".

El número uno del mundo, ganador del Abierto de España en 2018 y 2019, aspiraba a igualar a la leyenda Severiano Ballesteros, que ganó este torneo en tres ocasiones.

Cabrera Bello, que hace poco había perdido la tarjeta del PGA Tour, abordó la última jornada como líder del torneo, pero una mala salida le llevó a librar una apretada batalla con Arnaus.

El golfista catalán, olímpico en los pasados Juegos de Tokio, llegó a ponerse líder con un 'eagle' en el séptimo hoyo, pero Cabrera Bello supo mantener a raya los nervios.

En el último hoyo, con empate a -19, Cabrera Bello sufrió para hacer el par, mientras su oponente fallaba un putt de dos metros llevando el torneo al desempate, donde se impuso Rafa Cabrera Bello con un birdie.

El golfista canario se hace así con su primer Open de España y su primer trofeo desde el Abierto de Escocia de 2017.

"Esta victoria es realmente especial, llegaba aquí en el peor momento de los 10 últimos años en mi carrera, y me voy de aquí con el trofeo", dijo Cabrera Bello, tras ganar el torneo.

"Es verdad que he empezado mal, me hubiera gustado arrancar con cinco birdies, pero estoy orgulloso de no haber bajado los brazos y eso ha tenido sus frutos", concluyó.

- Resultados del Open de España de golf celebrado en el Club de Campo Villa de Madrid:

265 - Rafael Cabrera-Bello (ESP)

(67-65-64-69) ganó en el desempate

a Adri Arnaus (ESP) (67-64-67-67)

267 - Grant Forrest (SCO) (65-67-70-65, Shubhankar Sharma (IND) 67-64-70-66, Julien Guerrier (FRA) 66-66-66-69

268 - Wilco Nienaber (RSA) 71-65-68-64, Wil Besseling (NED) 64-65-72-67, Jack Senior (ENG) 67-67-65-69

269 - Renato Paratore (ITA) 67-70-67-65, Marc Warren (SCO) 66-67-69-67, Richard Bland (ENG) 69-68-64-68

270 - Fabrizio Zanotti (PAR) 69-66-70-65, Victor Dubuisson (FRA) 67-68-69-66, Bernd Wiesberger (AUT) 70-67-67-66, Lucas Bjerregaard (DEN) 66-68-68-68, Alexander Levy (FRA) 72-64-65-69

271 - Mike Lorenzo-Vera (FRA) 67-69-68-67, Adrian Otaegui (ESP) 68-70-65-68, Jon Rahm (ESP) 63-67-72-69

