"Me llevé una sorpresa con la dureza del Col du Granon", dice a la AFP Eduardo Chozas

París (AFP)

Ganador en los años 80 y primeros 90 de tres etapas en el Giro de Italia y de cuatro en el Tour de Francia -una de ellas en el Col du Granon- el español Eduardo Chozas rememora para la AFP "la sorpresa" que se llevó "con la dureza" de ese puerto de los Alpes, que estará presente por segunda vez en el recorrido del Tour de Francia en 2022.

La suya es pues una voz autorizada para describir esa subida que el pelotón deberá acometer el 13 de julio, en la undécima etapa, con sus 11,3 kilómetros de pendientes "sin descanso" al 9,2% de desnivel. En su nuevo rol de comentarista de carreras para la televisión en España, Chozas sigue de cerca la actualidad ciclística, y de cara al Tour 2022 considera que los eslovenos Tadej Pocaçar y Primoz Roglic están "un escalón por encima del resto".

P: ¿Cómo es el Col du Granon? ¿Con qué se va a encontrar allí el pelotón?

R: Es una subida muy dura, unos doce kilómetros desde los alrededores de Briançon para culminar a 2.450 metros aproximadamente, es una carretera estrechita y saltarina, lo que lo va a hacer más duro. Es verdad que no tiene rampas enormes, pero es un puerto que no tiene descansos, es muy constante. A mí se me hizo muy duro, pero también va a depender de cómo sea la etapa en su conjunto. Me llevé una sorpresa con la dureza de este puerto desconocido.

P: ¿Cómo vivió aquel triunfo?

R: Lo viví pensando en que se me acababan las oportunidades de ganar una etapa en aquel Tour de 1986 porque se acababa la montaña, estábamos en los últimos días. Tenía que intentar hacer una escapada. Cuando entré en mi terreno lancé un último ataque a la desesperada pensando que en montaña podría escaparme. (...) Subí el Izoard a un ritmo muy alto, había una escapada detrás de mí, no sabía que estaba pasando muchas calamidades Bernard Hinault, que era el líder del Tour. Veía el banderín del último kilómetro, no tenía fuerzas para llegar, tampoco tenía referencias, era un caos, pasé los últimos 15 minutos en una agonía total. Mi sufrimiento estuvo en el anonimato. Quizá fue la etapa más importante para mí, pero no la más conocida para el público porque el realizador de la televisión me quitó y sólo se me vio los últimos 500 metros. Todo se centró en que Greg LeMond iba a ser líder e Hinault venía quedado.

P: A nueve meses vista, ¿quiénes son para usted los favoritos para el Tour 2022?

R: No voy a ser demasiado original. No hay muchos corredores que puedan ganar el Tour. En el primer escalón están los eslovenos Tadej Pogacar, porque ya ha ganado dos Tour, y Primoz Roglic, que tiene la capacidad de ganarlo. Luego corredores como los colombianos (Egan) Bernal, (Miguel Ángel) López y demás, yo creo que están en un segundo escalón. Tendrán que buscar sorprender tácticamente en la carrera de alguna forma. En esa situación están también Enric Mas, Mikel Landa, e incluso (Wout) Van Aert.

P: El ciclismo español vive actualmente un momento con menos triunfos que en su época.

R: El ciclismo español tiene una crisis de resultados. No hay ahora demasiados especialistas en ganar carreras. Nos queda Alejandro Valverde… y estamos en una época de una transición de generaciones. Nos quedan ahora como corredores para grandes vueltas Enric Mas, Mikel Landa y Marc Soler, quienes son de una edad mediana que todavía pueden progresar. Y luego tenemos que esperar a otro tipo de corredores emergentes, tipo Juan Ayuso, que sólo tiene 19 años. Hay que esperar y pensar que tácticamente no hay muchos equipos españoles a nivel World Tour (sólo Movistar), hay que arriesgar un poco y meter a corredores en fugas. Ese planteamiento se lo tendrá que hacer cada equipo.

