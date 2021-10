Española Badosa vence a Kerber y alcanza semifinales de Indian Wells

Anuncios Lee mas

Indian Wells (Estados Unidos) (AFP)

La española Paula Badosa derrotó el jueves en dos sets a la ex número uno mundial Angelique Kerber y se plantó en las semifinales de Indian Wells, las segundas de su carrera en un torneo WTA 1000.

Badosa, número 27 del ranking mundial, superó a la alemana Kerber (15) por 6-4 y 7-5 en una hora y 26 minutos de juego.

Con esta victoria frente a la subcampeona de Indian Wells en 2019, Badosa se convirtió en la primera española que pisa las semifinales del torneo desde Conchita Martínez en 2003.

"Es fantástico, me emociona muchísimo", se felicitó Badosa. "Me puse nerviosa al final pero creo que he gestionado bien el partido (...) Ella es una campeona de tres Grand Slams así que esto significa mucho para mí".

La última rival de Badosa hacia su primera final de un torneo WTA 1000 será la tunecina Ons Jabeur, decimocuarta del ranking mundial.

La otra semifinal femenina del viernes la protagonizarán la bielorrusa Victoria Azarenka, también ex número uno del mundo, y la letona Jelena Ostapenko.

A sus 23 años, Badosa sigue progresando en una temporada en la que levantó su primer trofeo de WTA, en Belgrado en mayo, y fue semifinalista en el WTA 1000 de Madrid, donde cayó en dos sets ante la número uno mundial, Ashleigh Barty.

La tenista, nacida en Nueva York y criada en Cataluña, también llegó a los cuartos de final de Wimbledon y de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, en los que tuvo que retirarse afectada por el fuerte calor.

"Estoy notando un gran cambio, estoy más confiada, creo más en mí misma (...) He demostrado que las semifinales de Madrid no fueron una casualidad", declaró Badosa, que sigue arrastrando molestias en el hombro derecho pero espera que no le afecten para las semifinales.

- Nervios finales -

En su primer enfrentamiento ante la experimentada Kerber, de 33 años, Badosa exhibió un sólido tenis y una gran fortaleza mental para frenar el último arreón de la ex número uno.

"Fue un partido muy duro, nunca había jugado contra ella y al principio necesité unos juegos para adaptarme", reconoció Badosa. "Ella juega muy duro y muy táctico, siempre sabe donde va a ir la pelota y corre mucho".

Angelique Kerber (izquierda) felicita a Paula Badosa por su triunfo en los cuartos de final de Indian Wells. Sean M. Haffey GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

En el primer juego del partido Badosa logró romper el servicio de Kerber pero la alemana le devolvió el quiebre y ambas llegaron igualadas 4-4 a la resolución del primer set.

Kerber desperdició una pelota de juego y Badosa, con ventaja 5-4, logró otra ruptura para embolsarse la manga.

En el segundo set, la española gozó de una ventaja de 5-2, a un paso de finiquitar el choque, pero Kerber reaccionó hasta igualar de nuevo 5-5.

En la fase decisiva, Badosa, más entera físicamente, fue de nuevo la más certera al llevarse el siguiente juego con su servicio y, tras un espectacular intercambio que acabó de desmoralizar a Kerber, firmar el quiebre final.

"El segundo set fue muy difícil, los nervios me jugaron una mala pasada y ella elevó mucho su juego", explicó Badosa. "Las campeones juegan mejor cuando están al límite y ella lo hizo. Pensé que era ahora o nunca".

Sobre la tunecina Ons Jabeur, su rival en las semifinales del viernes, la española dijo que es quizás "la tenista más talentosa del circuito".

"Para mí tiene un talento descomunal. No me sorprende para nada el torneo que está haciendo, me espero un partido muy duro", dijo Badosa sobre Jabeur, que con su pase a semifinales se aseguró ser la primera tenista árabe en entrar en el top-10 de la WTA.

