Bagnaia se hace con la 'pole' en Emilia-Romaña y Quartararo es 15º en la parrilla

Anuncios Lee mas

Misano Adriatico (Italia) (AFP)

Para proclamarse campeón del mundo de MotoGP por primera vez el domingo, Quartararo deberá conservar después de la carrera al menos 50 puntos de ventaja sobre 'Pecco' Bagnaia, su último rival, al que aventaja en 52 puntos.

Después de Emilia-Romaña sólo quedarán dos Grandes Premios por disputarse, con un premio de 25 puntos al ganador de cada carrera.

No será pues tarea sencilla para el piloto galo, autor este sábado de su peor sesión de clasificación este año en el momento de su primer asalto a la corona mundial.

En dificultades desde el inicio del fin de semana, y como en el resto de la temporada cuando la pista se seca después de un chaparrón, 'El Diablo' no tomó "de forma inconsciente todos los riesgos (...) en unas condiciones que detesto", confesó "decepcionado, pero no demasiado".

Quartararo persigue su primer título mundial, pero el primero también para Francia en la categoría reina del motociclismo. Y a su favor juega que no se esperan lluvias durante la carrera del domingo (12h00 GMT).

"Tenemos un gran potencial para el seco", continuó Quartararo, quien aspira a un Top-5 o incluso al podio.

Otros dos pilotos Ducati, el australiano Jack Miller y el italiano Luca Marini, acompañarán a Bagnaia en la primera línea el domingo (12h00 GMT).

Para el debutante Luca Marini, medio hermano del héroe local Valentino Rossi, es la primera clasificación en el Top-3.

La segunda línea estará ocupada por el español Pol Espargaró (Honda), el portugués Miguel Oliveira (KTM) y el italiano Franco Morbidelli (Yamaha-SRT).

Tras irse al suelo en la segunda y última parte de la sesión clasificatoria, el español Marc Márquez (Honda) es 7º y el francés Johann Zarco (Ducati-Pramac), entre los más rápidos en los libres, 10º.

En cuanto al título "hay una oportunidad pero no debo precipitarme", insiste Quartararo. "No me meto ninguna presión". "Mi sensación es que se jugará en la próxima manga".

Última de Rossi en casa

Hasta entonces, en todo caso, no se puede reprochar a Bagnaia no dar el 100% para retrasar lo máximo posible, si no impedir, el título de Quartararo, líder del Mundial desde mayo.

El piloto italiano de Ducati Francesco Bagnaia celebra tras ganar el Gran Premio de San Marino de MotoGP en el Misano World Circuit Marco-Simoncelli el 19 de septiembre de 2021 en Misano Adriatico, Italia ANDREAS SOLARO AFP

"Es la mejor forma de terminar el sábado", se congratuló Bagnaia, quien firmó su cuarta pole consecutiva.

Rossi (Yamaha-SRT), que disputa su último GP en casa antes de su retirada a final de temporada, será 23º y penúltimo en la parrilla de salida.

Las KTM-Tech3 del español Iker Lecuona y del italiano Danilo Petrucci se colaron en los puestos 8º y 9º al término de sus mejores sesiones de clasificación de 2021.

En Moto3, el debutante español Pedro Acosta (5º en la parrilla) dispone también de una bola de partido para el título... con sólo 17 años. Para lograrlo deberá apuntarse en esta carrera 21 puntos más que el italiano Dennis Foggia (14º).

En Moto2, al contrario, la pelea entre los dos compañeros de equipo al frente del campeonato, el australiano Remy Gardner (14º) y el español Raúl Fernández (9º), separados por sólo 9 puntos, no se resolverá en ningún caso en Misano.

Después de esta carrera sólo quedarán dos Grandes Premios (Algarve el 7 de noviembre y Valencia el 14).

© 2021 AFP