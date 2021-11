Nicolás Sánchez, vivir sin presión, con Francia-2023 en el horizonte

Nicolás Sánchez, el apertura de la selección argentina de rugby, quiere vivir sin presión. A sus 33 años, con el récord de más partidos (90) y más puntos (833) en la historia de los Pumas, le gustaría estar en el Mundial de Francia-2023, pero quiere ir "momento a momento".

"Estoy en la etapa donde estoy tratando únicamente de disfrutar el presente, y cada momento", afirma el tucumano en conversación con la AFP.

De momento, el apertura del Stade Français ha sido seleccionado para esta gira de noviembre de los Pumas por Europa, que comienza el sábado en París contra Francia.

Después llegarán los duelos frente a Italia e Irlanda.

Esta convocatoria para este gira, puede ser un primer paso para disputar un Mundial que le ilusiona, al disputarse en Francia, el único país en que el tucumano ha jugado fuera de Argentina. Primero estuvo en Burdeos (2011-2014), luego en Toulon (2014-2015) y ahora en el Stade Français parisino, desde 2018.

En Francia disputaría además su cuarto Mundial, después de haber estado en Nueva Zelanda-2011, donde Argentina perdió en cuartos de final con los All Blacks, en Inglaterra-2015, donde cayó en semifinales frente a Australia, y en Japón-2019, donde los Pumas no pudieron superar la fase de grupos.

P: ¿Cuál es su estado de ánimo, su sueño, su espíritu de cara a la cita de 2023 en Francia?

R: Vivir un Mundial en Francia puede ser algo espectacular. Nos tocó vivir Mundiales en distintos lugares pero creo que el de Inglaterra tuvo un sabor especial, con toda la gente argentina alrededor nuestro. Japón fue distinto por la distancia, por el cambio horario, porque era todo más complicado. En Francia puede ser muy bueno para el equipo, y sobre todo para las familias, para el entorno, para la gente argentina que venga a apoyar al equipo.

P: ¿Confía en estar en el Mundial de 2023?

R: Estoy en la parte final de mi carrera y trato de ir más momento a momento, semana a semana, partido a partido. Ahora me enfocaré en esta semana, pero no miro mucho más allá porque estoy en otra etapa de mi carrera.

P: ¿Le crea más presión ser el jugador que más partidos ha disputado y más puntos ha anotado con los Pumas?

R: Presión no. Cuando sabía que iba a jugar el partido 90 o el partido que me convertía en el que más había jugado lo único que sacaba de ahí era el agradecimiento de haber podido estar tanto tiempo donde quería estar. Siempre he querido desde chico jugar en los Pumas. Al principio no sabía cuánto tiempo iba a jugar y al haberlo hecho varios años estoy agradecido. Estoy en la etapa donde estoy tratando únicamente de disfrutar el presente, de disfrutar cada momento. Si me quedan 2, 3, 5, 10 partidos voy a tratar de disfrutarlos al máximo.

