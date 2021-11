Catar a la vista: Brasil y Argentina preparan el desembarco en el Mundial-2022

Montevideo (AFP) – Imbatibles y con un rendimiento lejanamente superior al de sus rivales, Brasil y Argentina, líder y escolta de la eliminatoria sudamericana, podrán firmar la clasificación al Mundial de Catar-2022 en esta doble fecha de noviembre, para el resto de selecciones el suspenso continuará.

La Seleçao de Neymar, con sus inmaculados 31 puntos, y la Albiceleste de Messi, con 25, convirtieron el siempre tormentoso camino al Mundial en apenas un trámite de oficina, una diligencia con probable visado definitivo para los pentacampeones del mundo si vencen a Colombia en la decimotercera jornada, prevista este jueves y viernes.

Colombia, última escala a Catar

A mediados de octubre, en el cierre de la triple fecha del premundial regional, Brasil se dio un festín (4-1) con Uruguay en Manaos y el jueves (00H30 GMT del viernes) volverá a encontrarse con su torcida cuando reciba a Colombia en Sao Paulo, la revancha del 0-0 de Barranquilla que puso fin a su invicto de 9 partidos ganados consecutivos.

"Tenemos dos partidos importantes con dos equipos, para mí, del más alto nivel. Si ponemos los 3 primeros o los 4 primeros, de 10, se incluyen. La buena actuación y el buen resultado del partido ante Colombia nos llevará a una buena preparación ante Argentina -el martes en San Juan-", aseguró el DT de la Canarinha, Tite.

Colombia, cuarta con 16 puntos, llega al duelo urgida de puntos pero mucho más de goles, luego de tres 0-0 en fila ante Uruguay, Brasil y Ecuador.

El '10' James Rodríguez, ahora en el fútbol catarí con apenas 30 años, vuelve a la selección cafetera luego de un año de ausencia con la responsabilidad de capitanear el barco ante la intempestiva baja del 'Tigre' Radamel Falcao García por una lesión el pasado fin de semana en la liga española.

¿Messi cruzará el Río de la Plata?

La Albiceleste, campeona de América, cruzará el Río de la Plata para protagonizar el viernes (23H00 GMT) una nueva versión del añejo clásico con su vecino Uruguay, que ya tuvo un amargo sabor para la Celeste el mes pasado con una derrota 3-0 en Buenos Aires en una noche fantástica del astro Lionel Messi.

El astro argentino Lionel Messi domina la pelota ante la marca de tres defensores de Perú durante un partido de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 el 14 de octubre de 2021 en Buenos Aires ALEJANDRO PAGNI AFP

Pese a ser convocado por el técnico Lionel Scaloni, la presencia del capitán albiceleste en el once inicialista en Montevideo es incierta debido a las lesiones que arrastra en el isquiotibial izquierdo y la rodilla de la misma pierna, y que lo marginaron de los dos últimos duelos del PSG en Champions y la liga francesa.

Para asegurar el boleto a Catar, sin depender del fallo de la FIFA por el duelo suspendido ante Brasil en Sao Paulo, Argentina necesita ganar sus dos próximos partidos -el segundo el superclásico mundial ante Brasil- y que se den dos de las siguientes situaciones: que Uruguay no venza a Bolivia en La Paz en la decimocuarta fecha, que Colombia o Ecuador no ganen ninguno de sus dos partidos o que Chile no se imponga en sus dos juegos.

En Uruguay la situación es crítica. La continuidad del 'Maestro' Tabárez estuvo en entredicho tras la debacle ante Argentina y Brasil, y el 0-0 con Colombia en Montevideo, tres golpes al mentón de la Celeste para terminar en el quinto puesto -repechaje intercontinental- con 16 puntos.

Uruguay afrontará el duelo con ocho sensibles bajas por lesión, entre ellas la del delantero Édinson Cavani y los mediocampistas Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta, Matías Viña y Nicolás De La Cruz.

El baile de los que sobran

Si bien los flashes apuntan a Sao Paulo y Montevideo, la decimotercera fecha tiene a Ecuador (tercero con 17 puntos), Chile (sexto, 13) y Bolivia y Paraguay (séptimo y octavo, ambos con 12) en duelos clave ante rivales directos.

Juan Guillermo Cuadrado (I), de Colombia, y Enner Valencia, de Ecuador, disputan la pelota durante un partido de la eliminatoria sudamericana al Mundial de Catar-2022 el 14 de octubre de 2021 en Barranquilla Raul ARBOLEDA AFP

La 'Tricolor' de Gustavo Alfaro, que viene de empatar 0-0 con Colombia en Barranquilla, espera hacer de la colista Venezuela (7) leña del árbol caído cuando la reciba en Quito el jueves (21H00 GMT).

Chile, por su parte, viene de dos victorias ante Paraguay y la Vinotinto, que encarrilaron su andar en la eliminatoria y ahora chocará el jueves (23H00 GMT) con el Paraguay del 'Mellizo' Guillermo Barros Schelotto, que se estrena en el banquillo de la Albirroja tras la destitución de su compatriota argentino Eduardo Berizzo.

Bolivia está de pláceme por sus oportunos triunfos ante Perú y Paraguay en octubre, vitales para reacomodarse en la tabla, por lo que intentará prolongar su entusiasmo en Lima cuando le devuelva la visita el jueves (02H00 GMT del viernes) a los incas, penúltimos con 11 puntos y con escaso oxígeno para llegar a Catar.

