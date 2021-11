La AMA quiere centrarse en la investigación, según su director, Olivier Niggli

París (AFP) – Las reformas en la gobernanza y la mejora de las relaciones con Estados Unidos permitirán "pasar a otra cosa", para "centrarse en el antidopaje" y especialmente "invertir en la investigación", señaló el director general de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) Olivier Niggli en una entrevista en París con la AFP.

Pregunta: ¿Qué implican las reformas en la gobernanza, lograrán el pago pendiente por parte de Estados Unidos?

Respuesta: "La petición formulada era tener más deportistas en la mesa y hacía tiempo que las agencias nacionales llamaban a la puerta y decían: 'somos actores de importancia en la lucha antidopaje y también deberíamos estar ahí'. Durante mucho tiempo los gobiernos dijeron no, ellos aceptaron. Los estadounidenses han sido bastante positivos. Hubo un cambio de gobierno. Con el discurso de hoy (del representante de Estados Unidos) me sorprendería que no pagasen la contribución. Políticamente es una señal sumamente fuerte. Pero es momento de hablar de otra cosa que de la gobernanza. A partir de mayo comenzaremos a volver a hablar de antidopaje".

P: ¿Cómo se presentan los Juegos de invierno de Pekín?

R: "La preparación para Pekín está en curso, va bastante bien. Se necesitan hacer auditorías de laboratorio previas, sin embargo las reglas de entrada en China son muy restrictivas, así que es muy complicado. Y los expertos que estarán allí durante los Juegos Olímpicos, ellos estarán en la burbuja, deben hacer ese trabajo en un contexto en el que hay que pasar test todos los días. En Japón no fue fácil".

P: Varios intervinientes insistieron el jueves en la parte del presupuesto de la AMA dedicado a la investigación científica. ¿Cuál es su posición?

R: "La realidad de la lucha contra el dopaje es que hay muchas cosas que se han desarrollado los últimos años: las investigaciones, la educación... Hubo otras muchas prioridades. Finalmente, la investigación científica se fue reduciendo poco a poco, y si no invertimos hoy pagaremos el precio los próximos años. Todos los programas han mordisqueado de la investigación. Ahora hay que decir a las partes interesadas: 'no se puede hacer todo con el mismo presupuesto, habrá que elegir'".

