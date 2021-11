Desvelado el recorrido de un Dakar-2022 con algunas novedades

París (AFP) – La tercera edición saudita del Dakar, presentada este domingo en París, contará con un recorrido con ligeras modificaciones, nuevos vehículos y un interés creciente por la fórmula Dakar Classic.

Anuncios Lee mas

Del 1 al 14 de enero de 2022, 1.065 participantes pelearán con las arenas de la península arábiga a bordo de 578 vehículos sobre los 8.375 kilómetros previstos en esta 44ª edición del Dakar.

El recorrido completo reveló un trazado semejante a la precedente edición, con una vuelta por el país, cuyo prólogo partirá de Yeda, una ciudad portuaria del centro oeste que acogerá asimismo la llegada luego de doce etapas más.

Entre las novedades del 2022, destaca la inclusión en el Mundial de rallies-raid, la participación de prototipos híbridos y cerca de 130 participantes 'Classic' con sus vehículos de los años 80-90.

La prueba se convierte así este año en la primera etapa del Mundial de rallies-raid FIA y FIM, que cuenta con un total de cinco pruebas, con Abu Dabi, Kazajistán, Andalucía y Marruecos.

Pero el aeropuerto y el podio serán las únicas oportunidades para los participantes de ver el mar Rojo: la ruta por el litoral de 2021 deja paso a dos etapas alrededor de la capital Riad, con los pilotos encarando desde el primer día el árido desierto.

Carlos Sainz a por su cuarto Dakar

Stephan Peterhansel, apodado 'Monsieur Dakar' (Señor Dakar) ostenta el récord de victorias en la mítica prueba (14 victorias, de las que seis en moto). Él y el español Carlos Sainz, ganador en 2010, 2018 y 2020, volverán a concentrar el rol de favoritos.

Otra innovación: tres vehículos híbridos Audi entrarán en liza. Estos prototipos con baterías recargables mediante un motor térmico durante la carrera fueron confiados a pilotos con mucha experiencia, como Peterhansel, Sainz, y el sueco Mattias Ekstrom, 'rookie' en el Dakar, pero ya laureado con Audi en rallycross.

Dakar 2022 Cléa PÉCULIER AFP

Otros grandes conocedores de las dunas como el sudafricano Giniel de Villiers (ganador en 2009), el catarí Nasser Al-Attiyah (en 2011, 2015, 2019) o el también español Nani Roma (en 2014), desean hacerse con el emblemático trofeo del turbante en coches.

"Me gustan los retos"

En categoría moto, la ausencia de Marc Coma y el paso de Cyril Despres a coches han dado lugar a una lucha encarnizada por el título todos los años desde hace más de un lustro.

Toby Price, ganador en 2016 y 2019, Sam Sunderland (2017), Matthias Walkner (2018), Ricky Brabec (2020) y el argentino Kevin Benavides, que defenderá el título, estarán todos ellos en la línea de salida.

El argentino, que pasó a KTM después de su título con Honda el año pasado, es consciente del reto: "No fue una decisión muy sencilla, pero me gustan mucho los retos, doy las gracias a Honda y me gustaría lograr una nueva victoria con un nuevo equipo".

Sesenta mujeres se pondrán el casco en esta edición, con tres equipos completamente femeninos, en una Arabia Saudita en que hasta 2019 las mujeres no podían conducir.

Los dirigentes saudíes, criticados por la vulneración en el reino de los derechos humanos, se valen del deporte desde hace años para mejorar su imagen internacional.

Además del Dakar, el país albergará el 5 de diciembre su primer Gran Premio de Fórmula 1.

© 2021 AFP