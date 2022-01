Australia

Nadal: Djokovic conocía los riesgos pero ‘tomó sus propias decisiones’

Djokovic "ha tomado sus propias decisiones, y cada cual es libre de hacerlo, pero eso tiene algunas consecuencias", dijo el tenista español. Mike Frey AFP

Texto por: RFI 1 min

Rafael Nadal, que no tiene especial simpatía por su gran rival Novak Djokovic, dijo este jueves que el tenista serbio debe asumir las consecuencias de no haberse vacunado contra el coronavirus. Mientras tanto, Australia informó que no expulsará de forma inmediata a Djokovic.