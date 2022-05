Fútbol francés: Idrissa Gueye, una ausencia embarazosa en una jornada contra la homofobia

FRANCIA

El jugador del París Saint-Germain Idrissa Gueye no jugó el sábado 14 de mayo contra el Montpellier en la jornada contra la homofobia, una deserción que suscitó críticas en Francia y apoyo en su país, Senegal.

La ausencia de Idrissa Gana Gueye contra el Montpellier (4-0) el sábado pasado no pasó desapercibida en Francia, donde, desde hace cuatro años, los jugadores del campeonato se asocian a la lucha contra la homofobia vistiendo una camiseta arco iris.

Segunda vez

Idrissa Gueye tampoco jugó el año pasado en esta fecha, alegando una gastroenteritis. Si el entorno del jugador se negó a explicar las razones de esta ausencia, éstas son claras para las asociaciones que luchan contra la homofobia.

"Ya lo había hecho el año pasado. No hay duda de sus intenciones", explica Bertrand Lambert, presidente de Panam Boyz and Girlz United. "De la misma manera que llevar un brazalete para luchar contra el racismo no cambia el color de la piel de la persona que lo lleva, llevar una camiseta arco iris no cambia la sexualidad de uno. Simplemente rompe los prejuicios", añade.

"La homofobia no es una opinión, sino un delito. La Liga y el PSG deben pedir explicaciones a Gueye y muy rápidamente. Y sancionarlo si es necesario", dijo en Twitter el colectivo Rouge Direct, que lucha contra la homofobia en el deporte.

"Lamentable"

El caso ha llegado incluso a la esfera política. La ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, dijo al diario Le Parisien que era "lamentable que no quisiera jugar" con esa camiseta.

El lunes por la noche, tras 48 horas de silencio, el club se desvinculó de su jugador: "Idrissa Gueye no estaba en el grupo por razones individuales y personales. Esta decisión le corresponde a él. El PSG siempre ha querido luchar contra todas las formas de discriminación y lo ha hecho de nuevo este fin de semana". En todo caso, parece difícil imaginar que el club sancione al jugador, que podría encontrarse en una compleja situación legal en términos de derecho laboral.

En el centro de esta tormenta mediática, el senegalés no entiende el juicio de intenciones que se hace contra él, según Le Parisien. Si se niega, por el momento, a hablar, es por estimar que no tiene que explicar las interpretaciones de los demás. Una reacción que lleva a algunos a pensar que, más allá de sus convicciones personales, el jugador podría haber tomado esta decisión para no molestar a su entorno.

Apoyo en Senegal

En Senegal, donde se adora a Gueye, las redes sociales abundan de muestras de apoyo al jugador del PSG. En este país, con un 95% de musulmanes, la homosexualidad se considera una desviación y se castiga con entre uno y cinco años de cárcel.

El escritor El Hamidou Kassé dijo en Twitter que apoyaba a Gueye "en nombre del principio de la libre creencia y del respeto a las diferencias".

El movimiento Y EN A MARRE (ya basta), activo en particular en la defensa de la democracia, denunció "enérgicamente esta demonización de la que él es víctima", en un comunicado, y pidió "al Ministerio de Deportes y a la Federación Senegalesa de Fútbol que presten apoyo oficial a Gana en estos momentos difíciles".

