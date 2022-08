Balón de Oro 2022: futbolistas suramericanos nominados al trofeo individual más importante

Balón de Oro

La revista francesa "France Football" ha dado a conocer a los nominados al Balón de Oro. En la lista figuran tres brasileños y un colombiano mientras que en la categoría femenina una chilena está entre las favoritas.

Cada año la revista francesa "France Football" entrega el galardón individual más importante para cualquier futbolista, el sueño de toda una carrera, con el que los fanáticos identifican a los mejores practicantes del deporte más popular.

El viernes 12 de agosto, el semanario galo ha hecho pública la lista de los 30 nominados al Balón de Oro. Para sorpresa de algunos, sin el poseedor del título, el delantero Lionel Messi, que se ha llevado a casa el trofeo en 7 ocasiones: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.

Cabe recordar que en el verano de 2021, el astro argentino pasaba del FC Barcelona al París Saint-Germain. Durante la temporada 2021/2022, el delantero ha jugado 34 partidos y marcado 11 goles en todas las competiciones en las que ha participado el equipo.

Con estas estadísticas no le ha alcanzo para ser uno de los nominados, en parte porque las reglas del premio cambiaron y ahora se tiene en cuenta lo que se haya realizado en la temporada y no en el año en curso. Por eso la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, que se va a realizarse a final de año, va a ser contabilizada para el Balón de Oro siguiente. Otro cambio es que ahora solo se tiene en cuenta la estadística y juego del futbolista y no lo conseguido por el equipo.

Sin Messi en la lista, ahora el mundo del balompié busca a un nuevo rey. El que más se acerca al trono es el delantero francés Karim Benzema que le ha dado grandes satisfacciones al Real Madrid. Su aporte goleador y ha sido vital para llevarse la Liga de Campeones.

Cuatro suramericanos nominados

Tres brasileños figuran en la lista: Casemiro (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid) y Fabinho (Liverpool).

Un colombiano también aparece, el delantero de Liverpool Luis Díaz. Un ascenso fulgurante en su imagen de futbolista de talla mundial, ya que en medio de la temporada cambiaba de equipo. En el mercado de invierno pasaba del FC Porto al equipo inglés. En seis meses ha ganado la Copa de la Liga, la Copa de Inglaterra y ha sido finalista de la Liga de Campeones.

100 periodistas de diferentes países votan para elegir al ganador.

Balón de Oro femenino

Desde 2018 "France Football" también le entrega el prestigioso galardón a las futbolistas. La primera que lo ha recibido es Ada Hegerberg, la noruega del equipo francés Lyon (equipo ocho veces ganador de la Champions); En 2019 ha sido la estadounidense Megan Rapinoe del OL Reign, ese año su selección ganaba el Mundial; en 2021 ha sido la española Alexia Putellas del FC Barcelona.

Este año de nuevo aparece en la lista la guardameta de Lyon y de la Selección de Chile, Christiane Endler. La capitana de La Roja ha sido fundamental para la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones, además ha sido distinguida como la mejor portera de la Liga 1 de la temporada 2021-2022.

50 periodistas de diferentes países votan para elegir a la ganadora, entre 20 nominadas.

El Balón de Oro 2022 se entrega el próximo 17 de octubre en el Teatro de Châtelet de París. Durante la ceremonia también se premia al mejor portero de la temporada con el 'Trofeo Yashin', entre los nominados están el belga Thibaut Courtois de Real Madrid y el brasileño Alisson Becker de Liverpool.

El mejor futbolista menor de 23 años recibe el premio Kopa.