Catar 2022: Francia, serena antes de enfrentarse a Australia

Al igual que en 2018, Francia comenzará el Mundial contra Australia el 22 de noviembre de 2022 en Al Wakrah. Pero, cuatro años después, ¿siguen siendo tan formidables los defensores del título? El entrenador Didier Deschamps y su capitán Hugo Lloris se muestran relativamente tranquilos, a pesar de la retirada de los centrocampistas Paul Pogba y Ngolo Kanté, así como del delantero Karim Benzema.

Por David Kalfa, enviado especial de RFI a Doha

"Veo que conoces bien al equipo australiano, no me has preguntado nada al respecto, ¡así que perfecto!": Didier Deschamps, el entrenador de la selección francesa de fútbol, no puede evitar bromear ante los medios de comunicación a la salida de la rueda de prensa de los Bleus antes de su partido de la Copa del Mundo contra los australianos el 22 de noviembre de 2022 en Al Wakrah.

El entrenador parecía medio divertido y medio molesto por el incesante cuestionamiento de su plantilla, debilitada por la retirada de Paul Pogba, Ngolo Kanté y sobre todo Karim Benzema, elegido Balón de Oro 2022.

La maldición del ganador

“Seguimos creyendo en nuestras posibilidades, en nuestro grupo, en nuestra aventura", aseguró el capitán de los Bleus, Hugo Lloris. “Es evidente que las bajas de última hora no han ayudado al equipo, especialmente la de Karim, porque sabemos lo importante que es para el equipo. Pero quiero creer en el hecho de que seguimos progresando y tenemos ganas de empezar esta competición”, dijo.

Aunque los ganadores siempre han sido eliminados en la primera ronda de la siguiente edición, desde el Mundial de 2010... “La presión recae sobre todos los equipos implicados", dijo el portero. “La presión recae sobre todos los equipos implicados", apuntó, "por supuesto que hay expectativas como detentores del título. Pero dentro de nuestro grupo y de nuestro equipo, tenemos una misión muy precisa: sobre todo, tenemos que estar concentrados en esta fase de grupos y darnos todas las posibilidades de acabar primeros”.

Didier Deschamps no se muestra más temeroso en esta quinta fase final al frente de los tricolores, a pesar de los inevitables ajustes tácticos relacionados con la retirada de algunos jugadores y la ausencia de otros.

“Cada equipo ha tenido sus propios altibajos, con ausencias, jugadores más o menos lesionados en determinados momentos o justo antes de la competición", dijo Deschamps. “Tenemos que avanzar con el grupo de jugadores que tenemos. No se trata de tener menos ambición. Por otro lado, si hay más comprensión por su parte, sería algo bueno para los jugadores", sonrió el ex centrocampista, antes de dar la última pincelada para este primer partido de Francia durante el Mundial de 2022. Inicio a partir de las 19:00 horas GMT.

