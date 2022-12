Por llegar al mundial de Qatar: hinchas mexicanos dejan alma, corazón y vida

Deportes

A pesar que el seleccionado mexicano ganó su último partido frente a la selección de Arabia Saudita con un marcador favorable de 2-1, el resultado no fue suficiente para estar ahora disputando los octavos de final. A pesar de la desilusión por la derrota, la afición mexicana presente en Qatar se ha ganado el cariño de las demás aficiones llegadas del todo el mundo.

Nuestro enviado especial a Qatar Carlos Pizarro salió a las calles de Doha para recoger las impresiones de la hinchada mexicana quienes, como amantes del buen futbol, no escatimaron en gastos y decidieron subirse al avión para estar presentes en esta fiesta internacional del deporte.

Hombres, mujeres y hasta familias de mexicanos estuvieron dispuestas a soportar un vuelo de 26 horas desde la capital mexicana, hacia el aeropuerto de Doha. No importaron las diversas escalas aéreas, horas de espera y días sin dormir cómodamente que impidieran estar presentes en el país árabe para alentar a su selección.

El hincha mexicano en los estadios era fácil de identificar: camiseta de la selección, sombrero de charro, mascara de cachascan o lucha libre, eran algunos de los distintivos inconfundibles en las gradas. Ellos a viva voz entonaban diversos canticos de música folclórica o arengas de sus clubes favoritos. En ese momento no había hincha del Guadalajara o del América, las diferencias no existían, ni las rivalidades. El sentimiento que unía a todos era por México en el mundial.

Todo o nada

Es conocida que la hinchada Latinoamericana es una de las más fieles y alegres del futbol. Cuando se trata de apoyar a la selección, poco importa si el torneo se juega al otro lado del mundo. Lo que importa es estar en el lugar donde todo ocurre y apreciar los goles en directo. Eso quedó demostrado en el último mundial de futbol en Rusia 2018, donde las notas curiosas de los medios internacionales fueron dedicadas a esta marea de aficionados.

Qatar no iba ser la excepción. Hincha que se respeta, no iba dejar pasar esta cita. Muchos fans de la ‘tri’ mexicana pasaron noches sin dormir con tal de obtener un ticket para los partidos de su selección. “Toda una madrugada estuvimos esperando frente a la computadora. Tuvimos los tres sorteos y no salimos seleccionados, hasta el último. Pensábamos que ya no íbamos a venir”, comenta un aficionado mexicano al micrófono de RFI.

Varios aficionados mexicanos nos contaron que llevaban años organizando este viaje y que la inversión económica fue grande, pero toda inversión era posible con tal de vivir este momento.

“Comenzamos hace dos años a planear el viaje para inscribirnos en la página oficial de la FIFA y de ahí seguir todos los procesos […] cada boleto nos ha costado casi mil dólares”.

“Somos un país tremendamente futbolero. En México hay mucha escases, muchas cosas, pero en tema de futbol la gente no escatima, la gente gasta”

Otros hicieron locuras con tal de subir al avión y vestir la camiseta de la selección ante los ojos del mundo.

“No pedir permiso en casa y fugarnos sin decir que vamos al mundial”

“Dejar a mi mujer en casa”

“¡Casi me divorcian!”

Si bien la selección mexicana perdió su oportunidad de continuar en el campeonato, su hinchada seguirá animando las tardes de futbol con ese carisma y alegría que es un sello característico e inconfundible.

