Incredulidad en Brasil ante su eliminación frente a Croacia

Catar 2022

De la euforia a la decepción: millones de brasileños congregados este viernes en Rio de Janeiro y en otras ciudades del país lamentaron el fin del sueño del hexacampeonato, tras la derrota contra Croacia que eliminó a la 'Seleçao' del Mundial de Catar-2022.

"Jugaron muy bien, pero faltó garra... y al final, en los penales ellos (Croacia) fueron perfectos", dijo a la AFP Karen Dias, una cocinera de 34 años, que vio los cuartos de final en el 'fanfest' instalado en la playa de Copacabana, en Rio. La pantalla gigante ubicada frente a la playa todavía mostraba a los jugadores de la 'Canarinha' llorando sobre el césped, luego de perder por 4-2 en los tiros desde los once pasos, en un partido muy disputado que acabó empatado en el alargue (1-1).

"Brasil estaba muy nervioso al inicio, Croacia estaba bien cerrado, y de a poco fue reaccionando", comentó con pesar Quelen Alexo, una profesora de educación física, de 44 años. La multitud que gritó el gol de Neymar en la primera mitad del alargue quedó en silencio después de que Bruno Petkovic marcó en el complemento la igualdad para Croacia, subcampeón en Rusia-2018. El desencanto se esparció por este país de 215 millones de habitantes, fanático del fútbol.

- "No desistir jamás" -

El presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva, quien alentó a los dirigidos por Tite en cada presentación, envió un mensaje en Twitter: "Brasil se esforzó, Neymar hizo un bello gol y el equipo merecía más (...) Vamos para adelante que en la vida jamás podemos desistir". En Sao Paulo, Luis Eduardo, un estudiante de 21 años, no pudo contener las lágrimas. "Es triste. En 2018 fue igual, pero creo que parte del ser brasileño es no parar nunca. En la próxima Copa en 2026 volveremos a intentarlo", dijo a la AFP.

Cerca de él, Artur Prado, un analista de sistemas de 28 años, contemplaba incrédulo la pantalla: "No hay palabras para describir lo que pasó hoy (...) no sé qué decir", dijo ante las imágenes de los jugadores desconsolados. En Brasilia, David Almeida deploró que Brasil no pudiera ganar el partido, aunque "tuvo más oportunidades que Croacia".

"Brasil hizo el gol y se relajó. Es triste pero no podemos quejarnos", dijo el analista de 28 años, vestido con una camiseta del equipo nacional. Suelen Dantas, secretaria de 39 años, consoló a su hijo, de seis. "Él creía en ello y su sueño se frustró. Me siento triste por él", comentó. "Brasil tenía todo a mano y lo dejó pasar", expresó, reflejando el sentimiento de millones de hinchas 'verdeamarelos'.

