Muere Pelé, el primer rey planetario del fútbol

Pelé ha fallecido este 29 de diciembre como consecuencia de un cáncer de colon en el hospital Albert Einstein de São Paulo, donde llevaba un mes ingresado. Emblemático futbolista brasileño de los años 50 a los 70, fue aclamado por los aficionados de todo el mundo como el "Rey del fútbol". Tras su retirada, su carisma traspasó los límites del terreno de juego: encarnó para el mundo una especie de embajador de "Brasil". Su trayectoria también estuvo marcada por la polémica, pero la leyenda brasileña perdura.

Por Marcia Bechara

No sólo el "Rey Pelé" ha muerto este 29 de diciembre a la edad de 82 años en un hospital de São Paulo, como consecuencia de un cáncer de colon. Con él murió también Edson Arantes do Nascimento, ambidiestro, chico tímido nacido de las clases populares brasileñas a principios de los años 40, rechazado por varios equipos de fútbol al comienzo de su carrera deportiva, hasta que su talento fue anticipado por su primer mentor, Waldemar de Brito, que lo convocó para asumir su papel en la historia del deporte mundial y del club Santos FC.

Nacido el 23 de octubre de 1940 en una modesta casa de Três Corações, Pelé creció con un padre futbolista. Con el Santos, equipo al que se incorporó a los 15 años, fue once veces campeón de Brasil y ganó dos Libertadores (1962,1963) y dos Copas Intercontinentales (1962,1963).

Pelé se convirtió entonces en jugador profesional y su primer gol oficial lo marcó durante un partido amistoso dentro del "Peixe". Debido a su juego dinámico e imprevisible, la selección brasileña lo convocó y lo puso en el campo por primera vez el 7 de julio de 1957, contra la selección de Argentina. Brillante, al día siguiente era titular con la selección "canarinha".

Pelé fichó por el Santos FC brasileño a los 15 años y jugó allí hasta 1974. En 1975, se trasladó a Nueva York y fichó por el Cosmos. © Bettmann Archive - Bettmann

Con su carrera profesional lanzada, Pelé ganó varios títulos y se proclamó máximo goleador del estado de São Paulo, lo que le valió una invitación para la Copa Mundial de 1962, celebrada en Suecia. Durante la competición, marcó nada menos que seis (6) goles, convirtiéndose en el campeón del mundo más joven de la historia. En los Mundiales de 1966 y 1970 revalidó su título. Es el único jugador de la historia del fútbol que ha ganado la Copa del Mundo tres veces consecutivas.

"Tesoro nacional no exportable"

En los años siguientes, Pelé fue cortejado por todos los clubes del mundo, pero Brasil lo declaró "tesoro nacional no exportable". Desgraciadamente, con la estrella jugando un número impresionante de partidos, las lesiones se acumularon a lo largo de los años. Pelé terminó su carrera en el Cosmos de Nueva York de 1975 a 1977, antes de colgar las botas. Tenía entonces 37 años. Después de ello se implicó en causas humanitarias.

El ex delantero de la selección brasileña fue un asiduo crítico del régimen militar de Brasil. Llegó a afirmar que "los brasileños no saben votar". Poco después, añadió: "Mucha gente no lo sabe, pero no jugué en 1974 porque no me gustaba el régimen político del país. Era la época de la dictadura".

En la vida privada, Pelé se casó en 1966 con Rosemeri dos Reis Cholbi, que le dio tres hijos, Kelly Cristina, Jennifer y Edinho. Entonces conoció a Assiria Lemos Seixas, con quien se casó en abril de 1994. En septiembre de 1996 nacen los gemelos Joshua y Céleste. Desde entonces, comparte la vida de una empresaria japonesa, Marcia Cibele Aoki, 25 años más joven.

Pelé y la polémica

Pero Pelé no siempre fue sinónimo de consenso, como demuestra el episodio de su hija Sandra do Nascimento, fallecida en 2006 de cáncer de mama. Una polémica que empañó la imagen pública del Rey Pelé en los años 90, una mancha difícil de quitar de su currículum. Sandra Nascimento, ex concejala de Santos, acudió a los tribunales para ser reconocida como hija del ex jugador en 1996. Finalmente, la hija falleció en 2006, víctima de un cáncer, tras ser reconocida legalmente por su padre. Lo que llamó la atención de la opinión pública fue que el ex jugador del Santos no visitó a su hija, ni siquiera después de que ella se lo pidiera en su lecho de muerte, y no asistió al funeral.

Pelé entró en polémica en otros episodios, como cuando criticó a su propio hijo, Edinho: "Entre nosotros: esta idea de que Edinho juegue en la portería sólo puede ser una maldición de los porteros que sufrieron con mis goles", o cuando ironizó sobre Romário: "Como Pelé no tiene y no tendrá. Mi madre me obligó y cerró la fábrica", dijo.

El legendario Pelé también se vio empañado por otros episodios. Además de las polémicas mencionadas, algunas de sus posiciones políticas también fueron criticadas en Brasil. Evitó los debates sobre el racismo, enfadando a algunos activistas negros al argumentar que el racismo podía superarse mediante la educación, el trabajo y la profesionalidad. Esto le valió a Romário la siguiente réplica: "Pelé es un poeta cuando se calla. Y cuando juega al fútbol, ni qué decir tiene", replicó.

Nelson Mandela y Pelé. REUTERS/ Juda Ngwenya

Con Maradona, el embrollo también estaba garantizado. La votación de la FIFA para elegir al mejor jugador del mundo la ganó Maradona, pero la organización decidió que el honor debía ser compartido, frente a otra votación de expertos en fútbol. "La gente me ha votado y quiere que comparta el premio con Pelé. No lo compartiré", dijo el argentino.

Maradona siempre se ha referido al brasileño de forma poco cordial y sus declaraciones han dado la vuelta al mundo. "Pelé debería volver al museo", dijo en una ocasión el argentino, añadiendo que el ex santista debería tomarse una "pastilla en condiciones" para no decir "tonterías".

Pelé, sin embargo, respondió refiriéndose al pasado "negativo" de Maradona y a sus problemas con las drogas y el alcohol. Pelé también dijo que Maradona aceptó el cargo de seleccionador de Argentina porque necesitaba "dinero y trabajo".

Un solo riñón

En 2014, el ingreso del rey Pelé en el hospital Albert Einstein de São Paulo, con una infección renal, llamó la atención sobre la situación de las personas que viven con un solo riñón. Al astro del fútbol le extirparon el riñón derecho en los años setenta, afectado por un tumor. El 9 de diciembre, tras 16 días ingresado, Pelé abandonó el hospital.

Pelé en abril de 014. © AP - Mark Lennihan

En la ocasión, Pelé, que entonces tenía 74 años, dio las gracias al equipo médico y a "Dios", pero también a los aficionados de varias partes del mundo, que siguieron su hospitalización. "Recibí mensajes de China, de Pakistán, de casi todos los países de Europa. Realmente no sabía que todo el mundo estaba prestando atención", comentó el "Rey del fútbol". Pero el tricampeón del mundo no se olvidó de sus compatriotas, "esos brasileños que siempre me han apoyado".

Otro episodio de hospitalización volvió a repetirse, esta vez en París en 2019, cuando fue hospitalizado durante seis días para ser tratado de una infección urinaria tras su "mítico" encuentro del 2 de abril de 2019 con el francés Kylian Mbappé en la capital francesa.

En la conversación, intercambiaron cumplidos y el Rey le propuso un reto al prodigio del fútbol francés: batir el récord de marcar cinco goles de cabeza en un solo partido. Pelé se refirió a Mbappé en aquella ocasión como "un jugador rápido" y destacó como su mayor característica su capacidad para moverse con rapidez sobre el terreno de juego. Recordando que Mbappé se convirtió, en el Mundial de Rusia, en el segundo jugador menor de 20 años en marcar en una final de la Copa del Mundo y levantar un trofeo de campeón, Pelé dijo sonriendo: "Tiene envidia". Posteriormente, Pelé fue hospitalizado "por precaución" tras una "infección urinaria".

El 8 de abril, fue el turno de Neymar de visitar al ex astro, esta vez en el Hospital Americano de París. En la foto publicada por Neymar en las redes sociales, se puede ver al astro sentado junto a la cama y estrechando la mano de un sonriente Pelé, que yace con ropa informal en su habitación del hospital. En sólo una hora, el post alcanzó más de un millón de "me gusta". En los comentarios, los aficionados celebraron el encuentro de dos grandes exponentes del fútbol.

Neymar durante su visita al rey Pelé en un hospital parisino Instagram

Virtuosismo técnico

Delantero vivaz y espectacular, Pelé destacaba por unos movimientos de un virtuosismo técnico sin precedentes que hacían de él un auténtico artista del balón. Un virtuosismo en parte innato, pero también muy trabajado en sus inicios profesionales durante las sesiones que se imponía para mejorar sus puntos débiles, o incluso durante las clases de karate para aprender a "regatear sin caerse nunca". Goleador insaciable, marcó 1.281 goles en 1.363 partidos.

Objeto de todos los superlativos, Pelé marcó los espíritus con acciones tan impresionantes que sólo un Diego Maradona podría reproducir. Hasta el punto de despertar un día la admiración de sus propios adversarios. Por ejemplo, en la final del Mundial de 1958, el portero sueco, Sigge Parling, confesó que quería aplaudirle después de que marcara tras un regate seguido de una volea.

Pelé celebra junto a su equipo la vitoria en el Mundial de 1970. © ullstein bild via Getty Images - ullstein bild

Los hinchas del Fluminense en 1961 abrazaron al genio que había marcado contra su equipo tras un sprint de 70 metros en el que regateó nada menos que a siete rivales. Y cuando no marcaba, Pelé seguía impresionando, por ejemplo en el Mundial de 1970, su disparo desde 50 metros rebotando en el poste contra Checoslovaquia y su salto sin tocar el balón ante el guardameta uruguayo asombraron al mundo.

Actor, ministro y benefactor

Después de su carrera deportiva Pelé nunca dejó los medios de comunicación. Figura habitual de la publicidad y del imaginario colectivo brasileño, fue también actor, compositor musical, Ministro de Deportes de 1995 a 1998 -cargo que le permitió liberar el mercado de fichajes en su país-, pero también empresario, al tiempo que asumía compromisos humanitarios. Unicef le nombró Embajador de Buena Voluntad, mientras que la ONU y la Unesco también le confiaron misiones oficiales.

Elegido mejor deportista del siglo XX por el diario deportivo francés L'Equipe, la FIFA y el Comité Olímpico Internacional, Pelé siguió siendo una leyenda, siempre aclamado en cada una de sus numerosas apariciones públicas.

Pelé y Europa

La relación entre el "Rey Pelé" y Francia le ha valido al jugador numerosos elogios públicos. El 23 de octubre de 2020, con motivo de su 80º cumpleaños, el diario francés Le Figaro le dedicó el titular "Pelé, los 80 años de una leyenda que atraviesa el tiempo", con una retrospectiva de la carrera del Rey, sus títulos y sus goles, "sólidamente grabados en nuestra memoria", rezaba el artículo.

"Pelé, dos sílabas, es el pasaporte de un ciudadano del mundo", publicó entonces el diario francés. "A los 80 años, Edson Arantes do Nascimento es la representación de un fútbol que ya no se ve", de una época en la que los partidos se narraban y seguían por la radio y las acciones descritas por los locutores invadían la imaginación de los aficionados, "un tesoro que ha permanecido intacto a lo largo de los años, un viaje nostálgico que ha unido a generaciones", destaca el artículo.

Maradona y Pelé, dos leyendas del fútbol. PATRICK KOVARIK / AFP

Considerados los dos mejores futbolistas de la historia, el brasileño Pelé y el argentino Maradona se enfrentaron el 9 de junio de 2016 en París en un "partido de la amistad". Ambos actuaron como entrenadores de equipos formados por antiguas estrellas del fútbol, en el marco de un acto celebrado en vísperas del inicio de la Eurocopa. Para la ocasión, los dos mitos del fútbol entraron de la mano en el pequeño estadio de fútbol de césped artificial del Palais Royal, en el centro de la capital francesa. Pelé, de 75 años, entró apoyado en un bastón.

En 2016, el Rey Pelé había celebrado una subasta con más de 2.000 objetos que pertenecían a su colección privada. La venta, organizada por la casa Juliens Auctions de Londres, arrojó un resultado muy superior a los 3 millones de dólares previstos inicialmente. Al final de la subasta, que duró tres días, la colección, acumulada a lo largo de 60 años de carrera, obtuvo 5 millones de dólares y parte de la recaudación se destinó a un hospital de Curitiba. La copia de la copa Jules Rimet, que Brasil ganó cuando fue tricampeón del mundo en México 1970, fue el objeto más valioso, vendido por 570.000 dólares.

