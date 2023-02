LeBron James toca el cielo de la NBA

Estados Unidos

El jugador de Los Ángeles Lakers, de 38 años, se convirtió el martes 7 de febrero en el máximo anotador de la historia de la liga estadounidense de baloncesto, superando el récord que ostentaba desde 1984 otra gloria de los púrpura y oro, Kareem Abdul-Jabbar.

Por François-Damien Bourgery

El “King James” nunca ha hecho tanto honor a su apodo. Veinte años después de su llegada a la gran liga, la estrella de Los Ángeles Lakers acaba de coronarse como el mejor anotador de la historia de la NBA, con 38.390 puntos en su carrera. El nativo de Akron, Ohio, ya se había convertido en el cuarto mejor pasador una semana antes, cuando repartió su asistencia número 10.338 contra los New York Knicks.

Desde hace varios meses, los seguidores del balón naranja están pendientes de su registro goleador. Algunos incluso imaginaron cómo batiría el récord. La liga, por su parte, se lo había pensado a lo grande. “Haremos que el partido esté disponible en todo el mundo", dijo el jefe de la liga, Adam Silver, en enero. “Probablemente pararemos el juego para marcar el momento, la historia. Entonces planearemos una celebración más grande a la altura del acontecimiento”, agregó. Y con razón: hacía casi 40 años que no se batía el récord. El último en hacerlo fue Kareem Abdul-Jabbar, otra estrella púrpura y oro, una noche de abril de 1984. El pívot puso fin a su carrera cinco años después, a los 42, con 38.387 puntos.

Fue finalmente en una canasta de dos puntos en casa contra Oklahoma City cuando LeBron James se convirtió en el mejor anotador de la NBA de todos los tiempos. A pocos segundos del final del tercer cuarto, los Lakers perdían por siete puntos ante los Thunder. El número 6 está en la parte superior de la llave. Recibe el balón, regatea dos veces y lanza un tiro de espaldas sobre una pierna para el récord. Inmediatamente, el juego se detiene. El Rey está extasiado.

Longevidad excepcional

LeBron James tenía este récord en el punto de mira desde hace tiempo. "Mentiría si dijera que no aspiraba a ello", admitió en diciembre de 2019, recién nombrado "Mejor Deportista de la Década" por la agencia de noticias AP. Sin embargo, juró que no hasta el punto de la obsesión. "Siempre he dejado que las cosas siguieran su curso. Lo que pasa es lo que pasa. Pero lo tengo en mente”. Ambicioso, pero ponderado. LeBron James estaba a punto de celebrar su 35 cumpleaños y era entonces cuarto en la tabla de anotadores, justo por detrás de Kobe Bryant y Karl Malone, y a 5.000 puntos de Kareem Abdul-Jabbar. Eso equivale a dos temporadas y media promediando 25 puntos por partido.

LeBron James con una camiseta "I Can't Breathe", el 8 de diciembre de 2014. AP - Frank Franklin II

Para muchos jugadores de su edad, ese objetivo habría parecido inalcanzable. Suele ser entonces cuando empiezan a acumularse las lesiones y disminuye el rendimiento. Pero en LeBron James, el tiempo parece deslizarse. Puede que el gigante de 2,06 m y 113 kg no se libre de las lesiones, pero éstas no parecen tener ningún impacto en su rendimiento. A sus 38 años, está realizando una de sus mejores temporadas, con una media de 30,2 puntos, 8,5 rebotes y 7 asistencias por partido. El 31 de enero, incluso se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en registrar un triple-doble (más de 10 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias en un partido) en su vigésima temporada. Es suficiente para que los demás grandes de la liga le admiren. "Es el máximo ejemplo para un atleta", dice su homólogo de los Brooklyn Nets, Kevin Durant.

¿El secreto de su longevidad? Una obvia: una dieta draconiana. Crioterapia, sesiones diarias de pesas con entrenadores individuales, comidas preparadas por sus cocineros personales... LeBron James indicó en 2018 que gasta 1,5 millones de dólares cada año para mantenerse en forma y poder jugar los 80 partidos de una temporada regular. El futbolista de 30 años también hace hincapié en el aspecto mental, incorporando sesiones de yoga a su rutina y asegurándose de dormir lo suficiente. "Es algo en lo que siempre me he centrado, y es tan importante para mi juego, mi carrera y mi vida como cualquier ejercicio físico", argumentó hace tres años, firmando un acuerdo de varios años con una popular aplicación de meditación.

"El Elegido”

Necesitaba fortaleza mental para soportar la presión de las expectativas que se habían depositado en él. LeBron James, que apenas llegaba a la secundaria cuando se lo anunciaba como el heredero de Michael Jordan. Tenía 17 años y aparecía en la portada de la prestigiosa revista estadounidense Sports Illustrated. Con su camiseta del instituto St. Vincent-St. Mary's a la espalda, los ojos muy abiertos y el brazo extendido como si quisiera tocar el sueño que tiene ante sí, parece un niño el día de Navidad. En mayúsculas: "El Elegido". Sólo eso. "Tenía miedo de que arruináramos la vida de este chico", declaró el periodista Grant Wahl al sitio web de noticias deportivas The Undefeated -ahora Andscape- años después. Pero el "chico" tiene hombros fuertes. Lo demostró al año siguiente, sin ir a la universidad, al promediar más de 20 puntos con su equipo, los Cleveland Cavaliers, y terminó la temporada como el mejor novato del año.

Veinte años después, su historial habla por sí solo. Cuatro veces campeón de la NBA (en 2012 y 2013 con los Miami Heat, en 2016 con los Cleveland Cavaliers y en 2020 con Los Ángeles Lakers), cuatro veces elegido mejor jugador de la temporada regular, LeBron James también ha sido dos veces medalla de oro en los Juegos Olímpicos con la selección estadounidense. Y con 19 selecciones en el All Star Game, el partido que reúne cada año a los mejores jugadores de la liga, acaba de igualar el récord de Kareem Abdul-Jabbar.

Demasiado para el jugador. Este hábil hombre de negocios -es el primer jugador de baloncesto de la NBA en activo que figura en el ranking de multimillonarios de Forbes- destaca también por su compromiso con la comunidad afroamericana. Cuando no está compartiendo sus actuaciones en las redes sociales, es el primero en denunciar las injusticias raciales. "¿Lo entendéis ahora?!!!??", dijo en Instagram al día siguiente de la muerte de George Floyd, subtitulando un montaje fotográfico en el que aparecían el policía blanco Derek Chauvin, a un lado, y el ex quarterback de los San Francisco 49ers Colin Kaepernick, al otro. También se mete de vez en cuando la mano en el bolsillo: para financiar programas de ayuda, fundar una escuela o una asociación que anime a los negros estadounidenses a votar.

¿Quién podrá destronarlo?

"En los últimos años, mi respeto y admiración han crecido al verle defender causas importantes. Me alegra pasar la antorcha a alguien tan digno", declaró recientemente Kareem Abdul-Jabbar, matizando las críticas que recibió tras un gesto considerado inapropiado durante un partido contra los Indiana Pacers o cuando la estrella de los Lakers comparó el Covid-19 con la gripe y el resfriado. "LeBron se ha ganado este récord y espero que lo conserve más tiempo que yo".

¿Tendrá éxito el Rey? Su más inmediato perseguidor en la tabla de anotadores, Kevin Durant, está 12.000 puntos por detrás de él. Pero el extremo de los Brooklyn Nets ya tiene 34 años y es fácilmente propenso a las lesiones. Y el nuevo plusmarquista no piensa detenerse ahí. Dijo que quiere terminar su carrera en el mismo equipo que su hijo LeBron Jr. Actualmente en secundaria, "Bronny" podría entrar en la NBA en 2024. LeBron James cumpliría entonces 40 años y se convertiría en el primer jugador de la historia en jugar en la gran liga junto a su vástago. Una buena forma de mantener su trono en el firmamento de la NBA.

