Tony Estanguet : "París 2024 será el lugar más seguro del planeta"

Este miércoles comienza la cuenta atrás de los Juegos Olímpicos de París 2024. A un año de la cita, Radio Francia Internacional y France 24 entrevistaron a Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador. Tres veces medalla de oro en piragüismo, el ex atleta habla de sus expectativas para el gran acontecimiento deportivo del próximo año, cuando los ojos del mundo entero estén puestos en la capital francesa.

Por Maria Paula Carvalho

Estanguet habló de la responsabilidad de la capital francesa, y de la marcha del proyecto olímpico, en una entrevista a los pies de la Torre Eiffel, enclave desde el que se narrará una parte importante de los Juegos Olímpicos franceses.

"Es ante todo una emoción increíble. Estamos entrando en la recta final. Dentro de un año, nuestro país dará la bienvenida al mundo. En un año, acogeremos a los mejores atletas de más de 200 países. Viviremos esa magia olímpica que yo ya he experimentado como atleta. Estoy impaciente por ver brillar a mi país en estos Juegos. Creo que va a ser un momento inolvidable", opina Estanguet.

Tony Estanguet, en la celebración de su tercer título olímpico en los Juegos de Londres 2012. REUTERS/Suzanne Plunkett

El 26 de julio de 2024, fecha fijada para la ceremonia de apertura, los atletas serán transportados en barco a través del río Sena, un reto que requiere una gran logística. Hace unos días se celebró una primera prueba con algunas de las embarcaciones, que satisfizo al Comité Organizador.

Unas cuarenta embarcaciones desfilaron el lunes 17 por la mañana por el Sena, entre el puente de Austerlitz y el de Iéna, para probar las "maniobras", las "distancias", la duración y la retransmisión televisiva de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Es la primera vez que una ceremonia de inauguración olímpica tendrá lugar en el corazón de la ciudad anfitriona. Y esto es importante para nosotros porque la ceremonia de apertura es el primer contacto con los Juegos. Es el momento en el que pondremos la firma de estos Juegos de París 2024, que soñamos que sean espectaculares. También soñamos con que sean populares, con cientos de miles de personas acogiendo a estos atletas a lo largo de seis kilómetros", explica.

La ambición de París de celebrar una ceremonia de apertura fuera de un estadio es un reto enorme para el Comité Organizador, admite el Presidente de París 2024. "Un centenar de barcos desfilarán estos seis kilómetros desde el este de París hasta aquí, a los pies de la Torre Eiffel, para ofrecer imágenes increíbles, tanto a los atletas como a los espectadores del mundo entero. Pasaremos por delante de la catedral de Notre-Dame, por delante del Museo del Louvre, por todos estos puentes. Y ya hemos empezado las pruebas, porque es un compromiso importante para nosotros. Habrá más de mil millones de personas viendo la ceremonia de apertura. Queremos ofrecerles el mejor espectáculo. Por ahora, todo va bien", afirma.

Tony Estanguet recuerda que París tiene experiencia en grandes acontecimientos, ya que cada año organiza la fiesta nacional del 14 de julio, la Nochevieja y diversos actos culturales, acontecimientos que reúnen a millones de personas en las calles de la ciudad, una gran experiencia en materia de seguridad que se aprovechará para estos Juegos.

Seguridad

Aún no se sabe exactamente cuántos espectadores, de pago o no, asistirán a la ceremonia de inauguración de los Juegos de París 2024. Sin embargo, el número no revelado forma parte de los planes de seguridad del evento. Ya se ha firmado un protocolo con el Ministerio del Interior para garantizar la tranquilidad de los participantes. "Es importante reafirmar aquí que la seguridad es la prioridad número uno de estos Juegos.Sabemos que todo lo demás es inútil si se produce un incidente de seguridad", afirma Estanguet. "El dispositivo que se está poniendo en marcha no tiene precedentes. Estamos hablando de decenas de miles de policías y agentes que trabajarán para garantizar la seguridad de los Juegos.Este será el lugar del planeta donde estaremos más seguros", asegura.

Las últimas revueltas en Francia preocupan a los extranjeros que planean viajar a JJOO de París. Pero según Estanget, "el dispositivo que se está poniendo en marcha no tiene precedentes. Decenas de miles de policías y agentes garantizarán la seguridad y -promete- París será el lugar del planeta donde estaremos más seguros". AFP - LOU BENOIST

"Hay experiencia, conocimientos técnicos. Hoy existe una coordinación muy buena con la jefatura de policía. Va muy bien. Existe una buena complementariedad entre las fuerzas del orden y la seguridad privada para garantizar precisamente esa seguridad", afirma

Transporte

Otro de los grandes retos del Comité Organizador de los Juegos de París 2024 es el transporte. Habrá millones de espectadores que transportar durante esta quincena olímpica, y París pretende apoyarse en la red existente, así como en nuevas líneas de metro.

"Creo que es importante recordar que la región de Île-de-France cuenta con una de las mejores redes de transporte del mundo. Hoy estamos muy bien dotados de transporte público. Es cierto que nos hemos fijado un objetivo muy ambicioso, que es dar servicio de transporte público a todas las sedes de la competición. Porque queremos reducir a la mitad la huella de carbono de estos Juegos", señala el Presidente del Comité Organizador.

Millones de espectadores utilizarán los transportes púbicos parisinos durante la quincena olímpica y París pretende apoyarse en la red existente, así como en nuevas líneas de metro... que no estarán todas terminadas. REUTERS - GONZALO FUENTES

"Es un reto que estamos asumiendo, con el apoyo de los agentes públicos. Ya hemos asegurado el transporte de todas las personas acreditadas, es decir, periodistas, atletas, funcionarios... Y ahora estamos trabajando sobre la base de la información sobre la venta de entradas y empezamos a saber de dónde vendrán los espectadores. Así que podremos, más de un año antes de los Juegos, trabajar con mayor precisión, día a día, hora a hora, todos los flujos. Se trata, pues, de un reto sin precedentes, pero también de una sólida experiencia", subraya Estanguet.

Entradas

Actualmente en plena tercera fase de venta de entradas para las competiciones, el Comité París-2024 celebra el éxito de las fases anteriores, con casi 7 millones de entradas vendidas. Sin embargo, los organizadores fueron cuestionados por los elevados precios de las entradas.

"Creo que es importante recordar el éxito sin precedentes del lanzamiento de la venta de entradas. Eso es lo que dice el Comité Olímpico Internacional (COI), casi 7 millones de entradas vendidas, en sólo unas semanas. No tiene precedentes y eso es bueno. Hay mucho entusiasmo. Hay muchos compradores franceses. También estamos orgullosos de ello, el 60% de los compradores son franceses. Eso significa que los estadios serán azules, blancos y rojos, con gran entusiasmo y vítores para los atletas franceses. Estamos impacientes por verlo", señala Estanguet.

¡Más rápido, más alto, más fuerte! París se prepara para que los Juegos Olímpicos 2024 sean una verdadera fiesta. ¡Viva París! © RFI

"El precio también fue un problema, conseguimos la mitad de las entradas a 50 euros o menos, 4 millones de entradas por menos de 50 euros. Desaparecieron en minutos, se vendieron a una velocidad de vértigo en casi todos los deportes. También es necesario tener entradas a precios más altos porque la organización de los Juegos, el presupuesto de la organización de los Juegos, se financia en un 96% con dinero privado. Y la venta de entradas representa más de un tercio de ese modelo de negocio. Así que también es bueno que la organización de los Juegos no pese sobre las arcas públicas. Y para eso, tenemos que aceptar que el 10% de las entradas cuesten más de 200 euros", explica.

Voluntarios

Hasta el momento, el Comité ha recibido más de 300.000 solicitudes para 45.000 plazas de voluntarios para los Juegos de París 2024. "Probablemente habrá algunos que se sientan decepcionados. Y lo sentimos porque es un acto importante querer donar tu tiempo para participar en el éxito de los Juegos. Así que muchas gracias a todos estos voluntarios", declaró Estanguet.

"El deporte francés se construye gracias a personas que dan su tiempo, que cada día, cada fin de semana, acogen a millones de franceses para que practiquen deporte. Ahora vamos a elegir a los 45.000 voluntarios de este verano. Tendremos la respuesta en otoño para luego definir las misiones, ofrecer formación para que, dentro de un año, podamos estar colectivamente listos para acoger al mundo en las mejores condiciones", promete.

Llama Olímpica

El 16 de abril de 2024, 100 días antes del comienzo de los Juegos de París, la antorcha olímpica se encenderá, como manda la tradición, con rayos de sol en una ceremonia en la ciudad de Olimpia, Grecia, cuna de los Juegos Olímpicos. Tras nueve días de viaje por todo el país, la llama será transportada por el famoso velero francés Belem, cruzará el mar Mediterráneo y llegará a Marsella, en el sur de Francia, el 8 de mayo.

"Creo que la llegada de la llama es un estímulo increíble. Vamos a acoger esta llama olímpica que vuelve a nuestro país, 100 años después de los últimos Juegos de 1924. Estamos encantados con este momento. Será una gran fiesta en todo nuestro país, desde su llegada a Marsella el 8 de mayo de 2024, atravesando todo nuestro territorio, 64 departamentos".

"Para nosotros es importante encontrarnos con millones de franceses, hacer revivir la magia de los Juegos. Tenemos que acoger a estos atletas, procedentes de todas las regiones. Los atletas franceses venimos de los cuatro puntos cardinales de Francia, estamos orgullosos de nuestros territorios, donde empezamos en el deporte. Es maravilloso que esta llama pueda pasar por estos territorios para dar a conocer todo lo que el deporte ha aportado y hecho vivir a los franceses. Es un momento inolvidable de estos Juegos", concluye el Presidente del Comité Organizador.

