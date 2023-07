Entusiasmo popular por la segunda edición del Tour de Francia Mujeres

Deporte

Un año después de la primera edición, el público ha respondido al llamado desde la salida del Tour de Francia Mujeres en Clermont-Ferrand, el 23 de julio pasado. Se confirma así la respuesta positiva a la primera edición de 2022.

Con el enviado especial de RFI, Farid Achache

"Siempre habrá quien critique el Tour de Francia Mujeres, una pena para ellos. Pero ¡el público está ahí! ": la francesa Audrey Cordon-Ragot no se equivoca. Ya sea en la salida o en la llegada de las etapas, el público está ahí. Y a lo largo del recorrido, como ocurre con los hombres, salen las caravanas, y las familias almuerzan juntas, esperando ver pasar la carrera.

"Multiplica nuestras fuerzas"

"Es fantástico ver a toda esta gente. Nos levantamos por la mañana con una sonrisa en la cara, diciéndonos que nos van a animar, y eso multiplica nuestras fuerzas", afirmaba entusiasmada Margaux Vigie. La francesa espera una gran afluencia de público el sábado en la subida al Tourmalet. En este col legendario de los Pirineos se espera una gran afluencia de furgonetas y caravanas, con un ejército de seguidores belgas y holandeses, como para los hombres.

En Montiganc-Lascaux, en la meta de la tercera etapa, Lotte Kopecky pudo hacerse selfies y firmar autógrafos, para regocijo de los espectadores, la mayoría de los cuales habían acudido con sus familias. Muchos de ellos aprecian la proximidad con las campeonas.

"Es fantástico estar aquí. Me sorprende la cantidad de gente que hay en las carreteras. Incluso cuando pasamos por pueblos pequeños, hay gente. El ambiente es increíble", se entusiasmaba Léa Curinier al comienzo de la cuarta etapa en Cahors. "No me lo puedo creer. Estoy muy contenta. Había tanta gente, gritaban, era increíble", decía asimismo la holandesa Yara Kastelijn tras su primera victoria profesional en solitario en Cahors, el 26 de julio.

"Una señal de que el público nos ha adoptado"

Los organizadores están encantados, pero son prudentes. "Desde Clermont-Ferrand ha habido mucha gente y esperamos que haya más hasta Pau. El objetivo es hacer una fiesta popular para apoyar a las mejores corredoras del mundo", afirma Franck Perque, director de la carrera.

"Hay mucha gente aquí. Lo veo como una señal de que el público nos ha adoptado", se congratulaba la directora de carrera, Marion Rousse, al inicio de esta segunda edición de la Grande Boucle femenina, cuya organización asumió el año pasado ASO, que también se encarga de la prueba masculina.

En esta edición, que cuenta con ocho etapas, las más de 200 corredoras pasan por tres regiones (Auvernia-Ródano-Alpes, Nueva Aquitania y Occitania) y 11 departamentos. La meta final será la ciudad de Pau, el domingo 30 de julio.

