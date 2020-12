Un desfile de "unicornios" en la bolsa de Nueva York en un 2020 excepcional

Anuncios Lee mas

San Francisco (AFP)

Airbnb y DoorDash harán sus ingresos a bolsa en Wall Street esta semana, cerrando un "desfile de unicornios" que abrieron su capital este año de abundante liquidez en los mercados.

Estos "unicornios" (empresas que no cotizan en bolsa y valen más de 1.000 millones de dólares), se concentran en el rubro tecnológico.

Fue el caso del grupo de análisis de datos Palantir y de Snowflake, firma de almacenamiento de datos en la nube, que ingresaron a la bolsa en septiembre.

Esta semana ingresará a bolsa la firma de entrega de alimentos a domicilio DoorDash el miércoles y el especialista en alojamiento Airbnb el jueves. A inicios de la próxima semana lo hará la firma de comercio en línea Wish.

Estas start-ups se beneficiarán de un mercado que busca empresas jóvenes con promesas de crecimiento rápido impulsado por cambios en la forma de vivir a causa de la pandemia de coronavirus.

Según StockAnalysis.com, unos 420 ingresos a bolsa o IPO tuvieron lugar hasta ahora en Wall Street en lo que va del año, 88% más que el año pasado.

- Récord -

Las empresas levantaron unos 144.800 millones de dólares en la bolsa en lo que va de 2020, un récord en 25 años, según Dealogic.

"Asistimos al ingreso a bolsa de las mayores empresas tecnológicas de los últimos cinco a siete años, como Palantir", dijo a la AFP Dan Ives, analista de Wedbush.

El entusiasmo de Wall Street es particularmente fuerte para firmas con "crecimiento duradero" en sectores como el comercio electrónico, la ciberseguridad y el "cloud" o almacenamiento de datos en la nube, destacó Ives.

Se trata de aprovechar la oportunidad puesto que "habrá una corrección del mercado", aseguró Rob Enderle, de la firma de análisis del sector tecnológico Enderle Group.

DoorDash espera levantar más de 3.000 millones de dólares lo cual la valorizaría en unos 35.000 millones de dólares, según Renaissance Capital.

En junio, la firma valía unos 16.000 millones cuando realizó una ronda de financiamiento privado, en plena expansión de su clientela por las restricciones impuestas por la pandemia.

Algunos analistas son escépticos.

David Trainer, experto de New Constructs, advirtió a los inversores en Twitter que el ingreso a bolsa de DoorDash le parece "el más ridículo" del año. "No tiene ningún valor, 0 dólar", sostuvo. "La empresa no es viable en su actual forma", añadió, al tiempo que señaló que el uso del servicio bajará cuando pase la pandemia.

- ¿Repunte de viajes? -

Airbnb, muy golpeada por la debacle del turismo, podría ser en cambio un buen negocio cuando retornen los viajes, concluyó Trainer.

Airbnb, con sede en San Francisco, prevé levantar asimismo 3.000 millones de dólares, lo cual le daría un valor de unos 42.000 millones.

"Hay una chance de obtener todo el dinero que se quiera, al menos durante los próximos dos años, sin arriesgar una caída del mercado", sostuvo Enderle. "Puede que todo se vea rosa con la vacuna, pero normalmente, el mundo no funciona así", matizó.

