Apagón de noticias para Australia revela el poder de Facebook

Washington (AFP)

La decisión de Facebook de bloquear las noticias para Australia pone de relieve el poder que ostenta el gigante tecnológico estadounidense y plantea interrogantes sobre el impacto de la medida.

Desde el jueves, los australianos no pueden publicar enlaces de artículos de noticias ni ver páginas de Facebook de medios locales o internacionales en rechazo a un proyecto de ley para que la red social pague por esos contenidos.

Esta decisión sin precedentes plantea nuevos interrogantes sobre el futuro de la plataforma que utilizan unos 2.000 millones de personas y sus relaciones con la prensa.

Pese a que Facebook no es un órgano de prensa, en los hechos es una fuente de información utilizada por millones de personas en el mundo.

Esta decisión "es un brutal recordatorio del poder de Facebook", dice Kjerstin Thorson, profesora de la Universidad Estatal de Michigan.

"La idea de que con solo pulsar un interruptor se puede cerrar una infraestructura cívica es una señal de alarma", agregó.

Thorson señaló que la acción de Facebook puede privar a los usuarios de "información de alta calidad", pero "no elimina el deseo de la gente de saber lo que está sucediendo", dando pie a que circulen rumores, teorías conspirativas y desinformación.

Ken Paulson, antiguo editor jefe del diario USA Today y actual profesor de la Universidad Estatal de Middle Tennessee, dijo que la red social puede erosionar la confianza en la información si generaliza el bloqueo. "Facebook sin noticias reales sería la fantasía de los teóricos de la conspiración".

- Facebook "no roba" -

La decisión de Facebook es en respuesta a un proyecto de ley australiano que pretende que la red social pague a la prensa por utilizar sus contenidos.

A través del Facebook Journalism Project, el gigante californiano está invirtiendo en el mundo de la información en varios países, pero busca evitar un sistema de pagos obligatorios por compartir enlaces de los medios de prensa en su plataforma.

"Contrariamente a lo que muchos sugieren, Facebook no roba contenidos noticiosos. Los editores eligen compartir sus artículos en Facebook", dijo en un blog Campbell Brown, responsable de asociaciones de la plataforma con los medios de prensa.

"Desde encontrar nuevos lectores hasta obtener nuevos suscriptores y generar ingresos, las organizaciones de noticias no usarían Facebook si no ayudara a sus resultados finales", agregó.

- Desequilibrio -

No obstante, la industria de los medios de prensa, que atraviesa dificultades financieras, afirma ser víctima de Google y Facebook, que capturan la mayor parte de los ingresos por publicidad online global.

"La mayoría de los medios no se benefician de forma apreciable de los enlaces en Facebook", dijo Paulson.

De hecho, ese desequilibrio parece haber aumentado durante la pandemia.

Esto subraya la necesidad de un nuevo sistema que respalde a los medios de comunicación cuya información es fundamental para el éxito a largo plazo de los gigantes digitales, según los analistas.

"No creo que este problema se resuelva a través de una regulación gubernamental", dijo Thorson.

Google también amenazó con suspender sus servicios en Australia, pero en estos días alcanzó un acuerdo con la industria de medios, incluyendo al grupo News Corp. de Rupert Murdoch, que abarca a The Wall Street Journal, New York Post, The Times, The Sun, The Australian...

Si ahora da la impresión de que Facebook ganó la partida en su disputa con las autoridades australianas, Chris Moss, investigador de la Universidad de Oxford, sostiene que el gigante de las redes sociales perderá su atractivo si se aleja del contenido de información durante un largo período.

"Sería imposible imaginar que Facebook (y WhatsApp) mantuvieran (su) popularidad sin el contenido" de los medios, dijo Moos.

"Las organizaciones de medios y Facebook se necesitan mutuamente. Ambas partes tienen interés de colaborar y llegar a acuerdos", agregó.

Paulson estimó que aún no está claro si Facebook sufrirá la falta de noticias, por lo que Australia será un banco de pruebas.

"Si la gente solo entra a Facebook en busca de experiencias sociales y fotos de gatos, (la red social) no enfrentará presión económica", dijo.

