Continúa "estrecho diálogo" con Argentina, afirma directora del FMI tras reunirse con ministro

Washington (AFP)

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, expresó este martes tras recibir en Washington al ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, que tuvieron una "buena reunión" y dijo que "el estrecho diálogo continúa".

"Muy buena reunión con el ministro Guzmán sobre la situación económica de Argentina y el camino pendiente", afirmó en Twitter la directora del organismo con quien el gobierno de Alberto Fernández busca un nuevo plan crediticio.

Este martes, Argentina publicó los datos oficiales del PIB en 2020 que mostraron una contracción de la economía de 9,9%, profundizando una recesión que comenzó en 2018.

Georgieva señaló además que el equipo del FMI y la delegación argentina trabajan de manera "constructiva" para "ayudar a fortalecer la estabilidad económica, proteger a los vulnerables y promover un crecimiento sostenible".

"Nuestro estrecho diálogo continúa", indicó la directora del FMI.

En medio de una corrida cambiaria que perjudicó al peso, el gobierno de Mauricio Macri acudió en 2018 al Fondo para obtener un acuerdo Stand-By (sujeto a condiciones) a 36 meses por 57.000 millones de dólares, un monto récord para el organismo multilateral.

El país recibió 44.000 millones y después el gobierno de Fernández renunció al resto al asumir en diciembre de 2019.

Tras una crisis agudizada por la pandemia, el gobierno de Fernández volvió a acudir a la entidad en busca de financiamiento.

Según las previsiones del FMI, la economía de Argentina podría volver a crecer este año, con una expansión prevista de 4,5%.

Guzmán comenzó la jornada en Washington con una reunión en la embajada de Argentina con la subdirectora del Fondo para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y Luis Cubeddu, jefe de misión del organismo para Argentina.

Después se desplazó al edificio del Fondo para reunirse con Georgieva.

Su viaje -que se extenderá hasta el miércoles para sostener más reuniones de carácter técnico- es el primero desde enero de 2020 debido a la pandemia del coronavirus.

En un principio, Guzmán expresó su voluntad de llegar a un acuerdo antes de mayo, pero Fernández ha indicado en varias ocasiones que no quiere precipitarse.

"Cuando otros me apuran a renegociar, mi urgencia son los que no tienen casa, techo, trabajo. Mi urgencia son los que han caído en el pozo de la pobreza, esa es mi mayor urgencia, no acordar con los acreedores", declaró el presidente la semana pasada.

Argentina celebra elecciones legislativas en octubre, un factor que puede afectar el calendario de las negociaciones.

