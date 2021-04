Reuters empezará a cobrar por el acceso a su sitio web

Anuncios Lee mas

Nueva York (AFP)

La agencia de prensa Reuters anunció el jueves que empezará a cobrar por el acceso a su sitio web, con la meta de atraer a una clientela empresarial y profesional que tendrá acceso a un mayor contenido que el disponible actualmente.

La agencia, una de las mayores organizaciones de noticias del mundo, anunció que la suscripción costará 34,99 dólares al mes, lo mismo que cobra su competidor en noticias financieras, Bloomberg.

El sitio web seguirá siendo gratuito por un periodo pero requerirá que los usuarios se registren tras consultar cinco artículos, dijo Reuters en un artículo sobre el nuevo sistema publicado en su sitio web.

Reuters.com ofrecerá informaciones especializadas susceptibles de interesar a empresarios y profesionales en los sectores de energía, salud, fabricación de automóviles, medio ambiente y transporte.

El jefe de marketing de Reuters, Josh London, describió la decisión como "la mayor transformación digital de Reuters en una década".

Con el anuncio, la división de noticias del grupo de medios y servicios canadiense Thomson Reuters se convierte en la mayor organización noticiosa que cobrará por contenido en línea.

La agencia cuenta con 2.500 periodistas en 200 ciudades del mundo.

The Wall Street Journal fue el primero en cobrar por el acceso a sus noticias, en 1996. Desde entonces muchos han seguido sus pasos, incluido el diario The New York Times.

Cerca de la mitad de la facturación de Reuters proviene de Refinitiv, una filial de datos financieros y de mercado que vendió al banco de inversión Blackstone en 2018.

Refinitiv tiene un contrato de 30 años con Reuters, y paga unos 325 millones de dólares anuales por su contenido.

La bolsa de valores de Londres compró Refinitiv por 27.000 millones de dólares en enero.

