Ligero descenso de la tasa de desempleo en el primer trimestre en España, a 15,9%

Madrid (AFP)

España experimentó un ligero descenso de su tasa de desempleo en el primer trimestre del año, cuando se situó en 15,9% de la población activa contra el 16,1% registrado a fines de diciembre, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de desempleados se situó en 3,6 millones de personas en la cuarta economía de la zona euro, donde la pandemia del covid-19 dejó a medio millón de personas sin trabajo en 2020.

El descenso en la tasa de desempleo significa que 65.800 personas salieron de la estadística, precisó el INE.

La "información del mercado de trabajo es esperanzadora, (estamos en un) momento de transición hacia un crecimiento sostenido que prevemos para la segunda parte de 2021", declaró la ministra de Economía, Nadia Calviño, la semana pasada ante la prensa extranjera.

A ritmo interanual, el número de desempleados aumentó en cerca de un 10,3%.

El INE precisó que el número de personas inactivas aumentó "de forma notable" este trimestre, debido a la pandemia.

El INE no toma en cuenta tampoco un millón de personas "disponibles para trabajar que no buscan empleo", no contabilizados entre los desempleados.

La economía española sufrió en enero y febrero por las restricciones impuestas para luchar contra la tercera ola de la pandemia, y también por la tormenta de nieve Filomena, que paralizó Madrid y una buena parte del país por diez días en enero.

En consecuencia, el gobierno revisó a la baja su previsión de crecimiento para 2021, a 6,5% interanual contra un 7,2% previsto anteriormente.

Por el contrario, Madrid mejoró su previsión de desempleo, estimando que se situará en 15,2% de la población activa para finales de este año, contra 16,9% previsto con anterioridad.

