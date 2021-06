Largas colas en España en las últimas horas para cambiar pesetas a euros

Anuncios Lee mas

Madrid (AFP)

Cientos de personas hicieron cola este martes en varias ciudades españolas para cambiar a euros las últimas pesetas que guardaban en casa, un botín que en el conjunto del país suma el equivalente de más de 1.800 millones de dólares.

La peseta, que entró en circulación en 1868 y se usó en España hasta la introducción del euro en 2002, dejará de ser canjeable este 30 de junio.

Según los últimos datos del Banco de España, en mayo los españoles aún tenían en pesetas el equivalente de 1.585 millones de euros, o lo que es lo mismo, unos 1.885 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Con esto, España se suma a los seis países de la eurozona que ya cerraron definitivamente la ventanilla de cambio: Chipre, Malta, Finlandia, Francia, Grecia e Italia.

"Vi la cola ayer (lunes) y el vigilante me dijo que el miércoles era el último día para cambiar las pesetas", cuenta María Ángeles Rebollo, de 77 años.

Este martes, llegó pues con un sobre a las ocho de la mañana, media hora antes de la apertura de la sede del Banco de España en Madrid. Para el canje, hay otras 15 sucursales repartidas por el país. Entre risas, calcula que le darán "unos 150 euros", que podrá usar "para una comidita".

En la misma fila está Beltrán Agra, un estudiante de 22 años.

"Al final todos tenemos pesetas en casa y nunca las cambiamos", manifiesta.

"Mi padre me dijo que, si me encargaba yo, me podía quedar con el dinero, así que aquí estoy". En una bolsa de plástico, muestra táperes blancos llenos de monedas. Según él, alcanzan los 70 euros.

Otras personas de la fila, que daba la vuelta al Banco, traían carritos y maletas para aliviar el peso de las monedas, a veces de familias enteras.

A lo largo de la mañana, empleados de la institución distribuyeron hojas informativas para indicar qué monedas se podían cambiar. Solo se aceptan las que estaban en circulación el 1 de enero de 2002, incluso las de colección.

En el caso de los billetes, tienen que haber sido emitidos después de 1939, tras la Guerra Civil.

© 2021 AFP