La eliminación de Francia en la Eurocopa, también un golpe financiero

París (AFP)

Inesperada tanto en el terreno de juego como fuera de él, la temprana eliminación de Francia en la Eurocopa aumenta la incertidumbre financiera en la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que contaba con su selección para llenar las arcas y salvar un presupuesto provisional con déficit.

El recorrido de los 'Bleus' en la Eurocopa ha generado 12,75 millones de euros (15,1 millones de dólares) para la FFF, muy por debajo de los potenciales 28,5 millones de euros (casi 34 millones de dólares) que se llevará el futuro campeón, en caso de que gane todos sus partidos.

Es cierto que esa suma final dependía de la volatilidad del deporte, pero la dotación sigue siendo exigua: 9,25 millones de euros por participar en la Eurocopa, dos veces 500.000 euros por los dos empates en la fase de grupos, un millón por el triunfo sobre Alemania y 1,5 millones por clasificar a octavos de final.

Una cantidad muy alejada de los 32,5 millones de euros (38,6 millones de dólares) acumulados por Francia durante su marcha triunfal en el Mundial-2018, una suma récord para la FFF en aquel momento.

Además a la dotación hay que aplicarle una reducción del 30% que se reservó a las primas para repartir entre los jugadores y el personal, negociadas antes por la Federación. A no ser que la selección decida renunciar.

El presidente de la FFF, Noël Le Graët, no cuenta con ello: "Los 'Bleus' han estado jugando gratis durante los dos últimos años. Gracias a ellos también tenemos 100 millones de ingresos por publicidad. No podemos pedir a los 'Bleus' que hagan lo que no pueden hacer", explicó a la AFP en la primera fase de la competición.

- ¿Déficit agravado? -

Los servicios financieros de la sede de la Federación Francesa tendrán que revisar el presupuesto 2021-2022 a la baja en el peor momento, después de dos temporadas marcadas por el covid-19 y las pérdidas en boletería (30,4 millones de euros en ingresos menos entre 2018-19 y 2019-20).

Y eso no se esperaba. Al presentar su primer presupuesto provisional deficitario desde hace más de 20 años, de 5,7 millones de euros, la FFF apostaba por un escenario en principio asequible en la Eurocopa desde el punto de vista deportivo: la presencia de los 'Bleus' en cuartos de final.

Una clasificación a los cuartos habría aportado 2,5 millones de euros más a la FFF, una cantidad que la instancia tendrá que encontrar por otras vías luego de la sorprendente eliminación en octavos a manos de Suiza.

"Imagine que la selección francesa no funciona. Eso harían 18 meses sin ingresos", dijo Le Graet el 20 de junio.

Diez días después, su temor se ha hecho realidad, teniendo en cuenta además que la futura mejora sanitaria no está asegurada.

"No tenemos a nadie en los estadios. Tenemos patrocinadores que son comprensivos, por supuesto, pero nuestros ingresos están completamente fuera de sincronización para lo que estamos acostumbrados. Tenemos que volver al ritmo normal del campeonato", señaló, recordando que el incumplimiento del pago del difusor Mediapro a la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP) se ha traducido en "15 o 16 millones menos de lo previsto" en virtud de un acuerdo de redistribución de fondos del fútbol profesional al amateur.

- Ingresos inciertos -

Este embrollo jurídico que planea sobre el contrato de la LFP con Canal+, quien no quiere saber nada de la Ligue 1 desde la aparición de Amazon, también añade su parte de incertidumbre en el monto del canon para la próxima temporada.

¿Cumplirá su promesa Le Graët, presentado a menudo como un "buen gestor" pero criticado por la falta de medios asignados al fútbol amateur, de mantener las ayudas a los pequeños clubes, algo que avanzó en la campaña previa a su reelección en marzo?

El dirigente puede apoyarse no obstante en la solidez del jugoso contrato firmado con Nike: se extiende hasta 2026 y asegura 50 millones de euros anuales a la casa del fútbol galo.

Respecto al contrato de su seleccionador, Didier Deschamps, está en vigor hasta finales de 2022 y la hipótesis de un divorcio, que sería forzosamente caro, sería una sorpresa enorme. A falta de saber lo que va a ganar, la FFF sabe lo que tiene que pagar.

